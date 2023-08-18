السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالرحمن العويس: الإمارات تحظى بالاحترام العالمي لمساهماتها الإنسانية الفريدة

عبدالرحمن العويس
19 أغسطس 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اتحاد التزلج المدولب يعتمد تنظيم العديد من البطولات المحلية والإقليمية

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن مجتمع دولة الإمارات يحمل إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بنى منظومة قيم إنسانية ترسخت في كل مناطق هذا الوطن وعبر حدوده. ليغدو النهج الإنساني الذي تعتمده الإمارات في رؤيتها وترسم السمات النبيلة لمبادرات الدولة، ولذلك تحظى الإمارات بالاحترام العالمي تقديراً لمساهماتها الإنسانية الفريدة.
وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل الإنساني والتنمية المستدامة وتُجسّد الأمل بمستقبل أفضل، بقوة وتأثير العطاء والتضامن الإنساني، لإحداث فارقٍ إيجابي في حياة المجتمعات. حتى أصبحت هذه الرؤية الإنسانية الفريدة جزءاً لا يتجزأ من هوية الإمارات ومستقبلها، وذلك انطلاقاً من إيمان قيادتنا الحكيمة أن العطاء لا ينضب، للمساهمة في بناء عالمٍ أكثر إنسانية وتراحماً.
وقال معالي العويس: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، تؤكد أهمية تعزيز ثقافة العمل الإنساني والمبادرات الخيرية في الوعي المجتمعي وفي سياسات الحكومة. وتحت قيادة سموه، تمكنت الإمارات من تعزيز دورها العالمي في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري. وذلك إيماناً بأن العمل الإنساني يشكل قوة محركة للتغيير الإيجابي، لتحسين حياة الآخرين وتقديم الدعم والمساعدة خاصة في أوقات الأزمات والكوارث».
وأضاف معاليه: «تتعزز مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات الدولة بمجال العطاء الإنساني، وفي هذا اليوم العالمي، نتعاهد على مواصلة الابتكار والتفاني في خدمة الإنسانية وتقديم الدعم لأولئك الذين يحتاجون إليه». 

عبدالرحمن العويس
اليوم العالمي للعمل الإنساني
الإمارات
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
«لونا-25» ترسل بيانات عن القطب الجنوبي المعتم للقمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
الرياضي
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
اليوم 19:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©