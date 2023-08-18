عبدالرحمن العويس: الإمارات تحظى بالاحترام العالمي لمساهماتها الإنسانية الفريدة

دبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن مجتمع دولة الإمارات يحمل إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي بنى منظومة قيم إنسانية ترسخت في كل مناطق هذا الوطن وعبر حدوده. ليغدو النهج الإنساني الذي تعتمده الإمارات في رؤيتها وترسم السمات النبيلة لمبادرات الدولة، ولذلك تحظى الإمارات بالاحترام العالمي تقديراً لمساهماتها الإنسانية الفريدة.

وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات تمثل نموذجًا يُحتذى به في العمل الإنساني والتنمية المستدامة وتُجسّد الأمل بمستقبل أفضل، بقوة وتأثير العطاء والتضامن الإنساني، لإحداث فارقٍ إيجابي في حياة المجتمعات. حتى أصبحت هذه الرؤية الإنسانية الفريدة جزءاً لا يتجزأ من هوية الإمارات ومستقبلها، وذلك انطلاقاً من إيمان قيادتنا الحكيمة أن العطاء لا ينضب، للمساهمة في بناء عالمٍ أكثر إنسانية وتراحماً.

وقال معالي العويس: «إن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، تؤكد أهمية تعزيز ثقافة العمل الإنساني والمبادرات الخيرية في الوعي المجتمعي وفي سياسات الحكومة. وتحت قيادة سموه، تمكنت الإمارات من تعزيز دورها العالمي في تقديم المساعدات التنموية والإنسانية والعمل الخيري. وذلك إيماناً بأن العمل الإنساني يشكل قوة محركة للتغيير الإيجابي، لتحسين حياة الآخرين وتقديم الدعم والمساعدة خاصة في أوقات الأزمات والكوارث».

وأضاف معاليه: «تتعزز مشاعر الفخر والاعتزاز بإنجازات الدولة بمجال العطاء الإنساني، وفي هذا اليوم العالمي، نتعاهد على مواصلة الابتكار والتفاني في خدمة الإنسانية وتقديم الدعم لأولئك الذين يحتاجون إليه».