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شيخة بنت سيف: ريادة العمل الإنساني وسام على صدورنا

شيخة بنت سيف: ريادة العمل الإنساني وسام على صدورنا
19 أغسطس 2023 01:15

أبوظبي (الاتحاد)

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أكدت حرم سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة «تحقيق أمنية»، أن مشاركة الإمارات في الاحتفالات العالمية باليوم العالمي للعمل الإنساني تبرز جلياً وسام الريادة الذي باتت تحظى به أعمالها الإنسانية النبيلة القائمة على إرثٍ يُعلي العمل الإنساني اللا مشروط.
وقالت سمو الشيخة شيخة بنت سيف: «يوجّه احتفالنا هذا العام، والذي يتوافق مع عام الاستدامة الذي أقرّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، واستضافة الإمارات لمؤتمر «COP 28» بشأن التغيّر المناخي، رسالة إلى جميع دول العالم بضرورة توحيد الجهود والأيادي من أجل حماية الإنسان أولاً وتأمين سعادته وحياته الكريمة في كافة أصقاع الأرض».
وأضافت: «يُشكّل التغيّر المناخي المُتسارع خطراً على صحة الجميع بشكل عام، وعلى الأطفال بشكل خاص. ويلتقي العاملون في مؤسسة تحقيق أمنية، وبشكل يومي، بالأطفال المرضى الذين يُعانون في معظم من الأحيان من الأمراض المُستعصية التي تتسبّب بها التغيّرات البيئية القاسية، غير أن لمسة المحبة التي تترافق مع تحقيق أمنياتهم، تزرع في أعماقهم الأمل والتفاؤل بأن المستقبل القادم أفضل بإذن الله».
واختتمت الشيخة شيخة بنت سيف: «نتطلّع في هذا اليوم بإجلال وإكبار إلى قيادتنا الرشيدة وحرصها المتواصل على استدامة معايير الصحة والسعادة لدى كافة أفراد المجتمع، كما نتوجّه بالتقدير والعرفان إلى جميع الأيادي البيضاء الخيّرة من داعمين وشركاء ومتطوعين، الذين يسعون على الدوام لإدخال السعادة والفرح على قلوب الأطفال المرضى وعائلاتهم، ويُسارعون من دون تردّد لتقديم العون المادي والمعنوي لجميع المحتاجين دون تردّد».

شيخة بنت سيف
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اليوم العالمي للعمل الإنساني
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مؤسسة تحقيق أمنية
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