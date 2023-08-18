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صقر القاسمي: نركز على مشاريع تلمس الاحتياجات الأساسية للإنسان

صقر القاسمي: نركز على مشاريع تلمس الاحتياجات الأساسية للإنسان
19 أغسطس 2023 01:15

الشارقة (الاتحاد)

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أعرب الشيخ صقر بن محمد بن خالد القاسمي رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية عن فخره واعتزازه بتبوؤ دولة الإمارات العربية المتحدة صدارة الدول المانحة للمساعدات الإنسانية عالميا لعدة أعوام متتالية وهو حصاد للغراس الذي عززته الإمارات ونثرت بذوره في كافة أرجاء العالم، بمفهوم إنساني مجردا من أية اعتبارات للون أو الجنس.
ولفت إلى أن جمعية الشارقة الخيرية لها نصيب في هذا العطاء، إذ تقوم الجمعية بعمل متواصل لبناء الإنسان من خلال برامج إنسانية وخيرية تستهدف في دعمه تعليميا وصحيا وتمكينه من الاعتماد على نفسه، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وبدعم الأفراد والمؤسسات ولا سيما المؤسسات الإعلامية بشكل عام في توصيل رسالة الجمعية لجمهورها.
جاء ذلك بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف يوم 19 من أغسطس من كل عام، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الجمعية يتطلع خلال الفترة القادمة إلى تنفيذ مزيداً من المشاريع التي تهدف في المقام الأول إلى الاستثمار في الإنسان بما يمكنه من الاعتماد على نفسه والمضي قدما بخطى ثابتة على الطريق الذي رسمه صاحب السمو حاكم الشارقة حيث تم وضع أفكار جديدة وبحث عدد من الملفات الرئيسة التي من أهمها ملامح سياسة الجمعية خلال الفترة المقبلة والاستماع إلى عدة اقتراحات ليتم جمعها جنبا إلى جنب لتعزز مساعينا نحو الارتقاء بالعمل الخيري في الشارقة. وحول أبرز الخطط التطويرية لجمعية الشارقة الخيرية في ظل توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، قال الشيخ صقر القاسمي: سنركز على المشاريع التي تلمس الاحتياجات الأساسية للإنسان وتسهم في استقراره وبنائه ليصبح عضوا فاعلا في المجتمع.

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اليوم العالمي للعمل الإنساني
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