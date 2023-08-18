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«العالمية للخدمات الإنسانية».. سجل حافل من العطاء والدعم الاستباقي

«العالمية للخدمات الإنسانية».. سجل حافل من العطاء والدعم الاستباقي
19 أغسطس 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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احتفى ممثلو وأعضاء المجتمع الإنساني العالمي في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، أمس، باليوم العالمي للعمل الإنساني 2023. وجاء التجمع هذا العام تحت شعار «مهما كان» الذي أطلقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا). 
وقال جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية: «في اليوم العالمي للعمل الإنساني نستذكر معاني التضحية في الذكرى العشرين للهجوم المأساوي على مقر الأمم المتحدة في بغداد، وهي لحظة نقف فيها بإجلال لتكريم 22 موظفاً من موظفي الأمم المتحدة الذين فقدوا حياتهم إضافة إلى العديد من عمال الإغاثة الذين جرحوا في الهجوم المروع. وهذا العام، نحتفل أيضاً بمرور عقدين من الزمن على إطلاق المدينة العالمية للخدمات الإنسانية، عقدان اتسما بسجل حافل بالعطاء والدعم الاستباقي للعمل الإنساني العالمي. لقد تبوّأنا مكانة عالمية كمركز للتعاون والتنسيق وتقديم المساعدة الفاعلة للمحتاجين. وهنا نجدد التزامنا بمد يد العون والمضي قدماً في تنفيذ مهامنا رغم ما يواجهه العمل الإنساني من تحديات».
فيما قالت الدكتورة دينا عساف، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في دولة الإمارات: «اليوم هو فرصة كبيرة نشيد فيها بجهود كل أولئك الذين يواصلون خدمة مئات الملايين من الأشخاص المحتاجين في جميع أنحاء العالم، بغض النظر عن الهوية أو المكان أو أية اعتبارات أخرى. وبصفتي المنسق المقيم للأمم المتحدة في دولة الإمارات، فقد أدركت قوة وإمكانية العمل الجماعي في الاستجابة للأزمات العالمية. 

المدينة العالمية للخدمات الإنسانية
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اليوم العالمي للعمل الإنساني
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