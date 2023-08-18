السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

مريم الحمادي: العطاء ثقافة مرتبطة بجذور قيمنا وأخلاقياتنا

مريم الحمادي
19 أغسطس 2023 01:15

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اتحاد التزلج المدولب يعتمد تنظيم العديد من البطولات المحلية والإقليمية

قالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: إن اليوم العالمي للعمل الإنساني لا يعني أنه مناسبة تأتي كل عام لتذكرنا بإنسانيتنا والعاملين في ساحات الخير، فالعمل ولكي يكون إنسانياً يجب أن يكون ممارسة يومية، وثقافة مرتبطة بجذور قيمنا وأخلاقياتنا وتعبر عن نظرتنا الشاملة للحياة، لذلك اختار العالم هذا اليوم لتأكيد التزامنا المستمر بالعمل الإنساني مهما كانت الظروف والصعوبات، وللاحتفاء بالذين عرضوا حياتهم للخطر ودخلوا أماكن الصراع والنزاعات ليقدموا المساعدة لمن يحتاجها من دون تردد.
وأضافت: تاريخ العمل الإنساني حافل بحكايات البطولة والتضحيات، وهي حكايات تستحق أن تُروى وأن يسمعها العالم ليبقى أبطالها في الذاكرة، نستلهم منهم العزيمة والإصرار والتمسك بحق الإنسان بالعيش الكريم الآمن من دون خوف أو قلق مهما كانت الظروف، فهذا الحق وعلى الرغم من كونه مشوب بالتحديات إلا أنه لا يمكن المساومة عليه أو التنازل عنه.
وذكرت: وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني 2023، الذي اختار شعار #مهما كان، احتفاءً بالعاملين في هذا المجال في كل زمان ومكان، نستذكر جنود الإنسانية وأبطالها في كل مكان وزمان، ونعبر عن تقديرنا العالي لجهودهم وتضحياتهم التي أنارت حياة الفقراء والمساكين وضحايا الظروف الصعبة، كما نعبر عن فخرنا بالجهود الحثيثة لفريق عمل مؤسسة القلب الكبير وشركائها والرعاة والمساهمين وأصحاب القلوب الكبيرة والأيادي الخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع، الذين سخروا جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتحسين حياة المحتاجين مهما كان.

مريم الحمادي
الإمارات
اليوم العالمي للعمل الإنساني
مؤسسة القلب الكبير
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
«لونا-25» ترسل بيانات عن القطب الجنوبي المعتم للقمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
الرياضي
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
اليوم 19:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©