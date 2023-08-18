مريم الحمادي: العطاء ثقافة مرتبطة بجذور قيمنا وأخلاقياتنا

الشارقة (الاتحاد)

قالت مريم الحمادي، مدير مؤسسة القلب الكبير: إن اليوم العالمي للعمل الإنساني لا يعني أنه مناسبة تأتي كل عام لتذكرنا بإنسانيتنا والعاملين في ساحات الخير، فالعمل ولكي يكون إنسانياً يجب أن يكون ممارسة يومية، وثقافة مرتبطة بجذور قيمنا وأخلاقياتنا وتعبر عن نظرتنا الشاملة للحياة، لذلك اختار العالم هذا اليوم لتأكيد التزامنا المستمر بالعمل الإنساني مهما كانت الظروف والصعوبات، وللاحتفاء بالذين عرضوا حياتهم للخطر ودخلوا أماكن الصراع والنزاعات ليقدموا المساعدة لمن يحتاجها من دون تردد.

وأضافت: تاريخ العمل الإنساني حافل بحكايات البطولة والتضحيات، وهي حكايات تستحق أن تُروى وأن يسمعها العالم ليبقى أبطالها في الذاكرة، نستلهم منهم العزيمة والإصرار والتمسك بحق الإنسان بالعيش الكريم الآمن من دون خوف أو قلق مهما كانت الظروف، فهذا الحق وعلى الرغم من كونه مشوب بالتحديات إلا أنه لا يمكن المساومة عليه أو التنازل عنه.

وذكرت: وفي اليوم العالمي للعمل الإنساني 2023، الذي اختار شعار #مهما كان، احتفاءً بالعاملين في هذا المجال في كل زمان ومكان، نستذكر جنود الإنسانية وأبطالها في كل مكان وزمان، ونعبر عن تقديرنا العالي لجهودهم وتضحياتهم التي أنارت حياة الفقراء والمساكين وضحايا الظروف الصعبة، كما نعبر عن فخرنا بالجهود الحثيثة لفريق عمل مؤسسة القلب الكبير وشركائها والرعاة والمساهمين وأصحاب القلوب الكبيرة والأيادي الخيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة والعالم أجمع، الذين سخروا جهودهم وطاقاتهم ومواردهم لتحسين حياة المحتاجين مهما كان.