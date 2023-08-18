«خيرية الفجيرة»: إنفاق مليار درهم على العمل الخيري

الفجيرة (الاتحاد)

أنفقت جمعية الفجيرة الخيرية على المشاريع الخيرية والإنسانية منذ عام 1986 وحتى عام 2022، 1.190.670 مليار درهم، استفاد منها 15.413.390 مليون شخص، وذلك حسب معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية الذي قال بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يحتفل به العالم في 19 أغسطس من كل عام: إن دولة الإمارات حققت بجهودها الإنسانية إنجازات تاريخية غير مسبوقة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة تجسيداً للقيم الإنسانية النبيلة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فتصدرت دول العالم في عطائها الإنساني لتصبح نموذجاً عالمياً تتصدر من خلاله كافة دول العالم في مجال العطاء الإنساني.

وأضاف الرقباني: أن «جمعية الفجيرة الخيرية» تسعى جاهدة لتجسيد هذه القيم من خلال مساعدة الفئات المحتاجة من الطلاب والأسر المحتاجة والأيتام والمرضى وغيرها الكثير من المشاريع الخيرية ومشاريع التنمية المستدامة التي تنفذها الجمعية في مسيرة عطاء على مدى 37 عاماً تحت ظل قيادتنا الرشيدة.