السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«خيرية الفجيرة»: إنفاق مليار درهم على العمل الخيري

سعيد الرقباني
19 أغسطس 2023 01:15

الفجيرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اتحاد التزلج المدولب يعتمد تنظيم العديد من البطولات المحلية والإقليمية

أنفقت جمعية الفجيرة الخيرية على المشاريع الخيرية والإنسانية منذ عام 1986 وحتى عام 2022،  1.190.670 مليار درهم، استفاد منها 15.413.390 مليون شخص، وذلك حسب معالي سعيد الرقباني رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية الذي قال بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يحتفل به العالم في 19 أغسطس من كل عام: إن دولة الإمارات حققت بجهودها الإنسانية إنجازات تاريخية غير مسبوقة بتوجيهات قيادتنا الرشيدة تجسيداً للقيم الإنسانية النبيلة التي أرساها الوالد المؤسس المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فتصدرت دول العالم في عطائها الإنساني لتصبح نموذجاً عالمياً تتصدر من خلاله كافة دول العالم في مجال العطاء الإنساني.
وأضاف الرقباني: أن «جمعية الفجيرة الخيرية» تسعى جاهدة لتجسيد هذه القيم من خلال مساعدة الفئات المحتاجة من الطلاب والأسر المحتاجة والأيتام والمرضى وغيرها الكثير من المشاريع الخيرية ومشاريع التنمية المستدامة التي تنفذها الجمعية في مسيرة عطاء على مدى 37 عاماً تحت ظل قيادتنا الرشيدة.

جمعية الفجيرة الخيرية
الإمارات
الفجيرة
خيرية الفجيرة
اليوم العالمي للعمل الإنساني
سعيد الرقباني
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
«لونا-25» ترسل بيانات عن القطب الجنوبي المعتم للقمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
الرياضي
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
اليوم 19:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©