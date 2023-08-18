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فهد الرئيسي: الإمارات من أكبر الداعمين والمانحين عالمياً

فهد الرئيسي
19 أغسطس 2023 01:15

دبي (الاتحاد)

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قال فهد أحمد الرئيسي المدير التنفيذي لـورشة حكومة دبي: «يسرنا في ورشة حكومة دبي أن نشارك في إحياء اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهي مناسبةٌ نحتفي من خلالها بالجهود والمساعي الإنسانية، ونسلط الضوء على أهمية العمل الإنساني في تخفيف وطأة معاناة الشعوب، ودفع عجلة التنمية المستدامة في جميع أنحاء العالم. 
ونغتنم هذه الفرصة لنتوجه بالتهنئة لمنظومة العمل الإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة، من مؤسسات وكوادر ومتطوّعين، والذين يقدمون نموذجاً مُلهما في التفاني والعطاء، تكريساً لنهج الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
وأضاف الرئيسي: وفي ظل توجيهات قيادتنا الرشيدة، تُعتبر دولة الإمارات من أكبر الداعمين والمساندين والمانحين في مجال العمل الإنساني العالمي. وغدت الدولة مركزاً إقليمياً للدعم والتموين والخدمات اللوجستية في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة، وحاضنة للعديد من المنظّمات الإنسانية والإغاثية».

الإمارات
دبي
اليوم العالمي للعمل الإنساني
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