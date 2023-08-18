علي المدفع: نفخر ونعتز برسالة الإمارات الإنسانية

الشارقة (الاتحاد)

قال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: «نحتفي في اليوم العالمي للعمل الإنساني بفخر واعتزاز برسالة الإمارات الإنسانية التي تشكل جوهراً من جوانب هويتنا الوطنية وتعكس التزام الدولة الثابت بقيم التعاون والعطاء، وتجسد التوجه الإنساني الرفيع الذي تحرص على تعزيزه وتوجيهه على الصعيدين الوطني والدولي. ويتجلى هذا الالتزام بشكل خاص في إمارة الشارقة، بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، فأصبحت إمارة الشارقة مرجعية عالمية في مجال العمل الإنساني وتقديم الدعم والمساعدة للمجتمعات المحتاجة والمتضررة من الأزمات والكوارث.

وأضاف: وتتبنى هيئة مطار الشارقة الدولي هذه الرسالة السامية وتقتدي بتوجيهات القيادة الرشيدة، من خلال تمكين مسيرة العمل المشترك وبذل أقصى الجهود من أجل تحقيق التغيير الإيجابي والعطاء المستدام. كما تحرص الهيئة على إطلاق مبادرات اجتماعية ووطنية، تتماشى مع المسؤولية المجتمعية وتهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية ودعم المشاريع الإنسانية.