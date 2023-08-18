أحمد بن مسحار: ملتزمون بدعم المساعي الإنسانية للدولة

دبي (الاتحاد)

قال أحمد بن مسحار المهيري الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي: تُحيي «اللجنة العليا للتشريعات» في إمارة دبي اليوم العالمي للعمل الإنساني، وهو يوم أطلقته الأمم المتحدة في عام 2008 لرفع مستوى الوعي حول الجهود الإنسانية في جميع أنحاء العالم وتسليط الضوء على أولئك الذين يبذلون جهوداً استثنائية في سبيل هذه القضية الإنسانية.

وأضاف: وتحتفل اللجنة بهذا اليوم تعبيراً عن إيمانها العميق بأهمية قِيَم البذل والعطاء والتآخي الإنساني. واليوم، نسلط الضوء على الدور المحوري لدولة الإمارات العربية المتحدة، بجهاتها الحكومية والخاصة، وبسواعد أبنائها، في العمل الخيري والإنساني، مسطرين أسمى النماذج والمواقف المشرّفة، الذين ساهموا في غوث الشعوب المنكوبة ومدّ يد العون لها، ويتماشى ذلك مع الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» الذي أكد أننا «نستقبل يوم العمل الإنساني بتجديد التزامنا من أجل ازدهار صناعة الخير والعمل الإنساني، وتوسيع دائرة ثماره في مختلف أنحاء العالم، وحيثما وُجد أخ لنا في الإنسانية بحاجة إلى الدعم والمساعدة».