مرونة في التسجيل بالمنصة الوطنية للانتخابات

مريم بخطامين (رأس الخيمة)

أشاد طارق هلال لوتاه وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي بسير عملية التسجيل في اللجان الانتخابية الخاصة بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، مثنياً على الجهود المقدمة من قبل اللجان والمشرفين عليها خلال أيام الترشح.

جاء ذلك خلال الزيارة الميدانية لعدد من اللجان على مستوى الدولة كانت من ضمنها اللجنة الانتخابية في إمارة رأس الخيمة.

وقال لوتاه لـ «الاتحاد»: إن الأمور تبشر بالخير، خاصة مع نهاية اليوم الأخير من التسجيل سواء بشكل حضوري للجان على مستوى الدولة أو التسجيل الإلكتروني، مشيداً بجهود لجنة إمارة رأس الخيمة لتسجيل المرشحين في اليوم الأخير لمرحلة الترشح بشكل خاص ولجان الإمارات الأخرى على ما بذلوه من جهد، معولا على تنظيم مقار التسجيل وجاهزته من كل النواحي بدء من استقبال المرشحين إلى عملية الترشح، موضحاً أن هذا الاستحقاق الأول في العملية الانتخابية، يلي ذلك فتح قائمة المرشحين الأولية، ومن ثم النهائية، ومن ثم بدء الحملات الانتخابية استعداداً لأيام الانتخاب، التي ستكون في الرابع من أكتوبر حتى السابع من الشهر نفسه سواء كان ذلك بالتصويت «عن بعد» أو عبر المراكز الانتخابية التي ستكون موزعة على مستوى الدولة.

بدوره، قال أحمد عبيد الطنيجي عضو لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، إن عملية التسجيل في عضوية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في 2023 كانت ولله الحمد خلال الأيام الأربعة جيدة جداً، كما كانت عملية التسجيل مرنة عبر التسجيل بالمنصة الإلكترونية للجنة الوطنية للانتخابات أو بشكل حضوري والتي كانت في الأولى أكثر عدداً، متمنياً للجميع التوفيق في طرح برامجهم الانتخابية التي سيتم طرحها من قبل المرشحين لعضوية المجلس الوطني، وستكون هناك متابعات أيضاً من قبل اللجنة المحلية في الإمارة، خلال الفترة القادمة.