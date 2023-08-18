طارق لوتاه يتفقد لجنة الفجيرة لـ«انتخابات الوطني»

فهد بوهندي (الفجيرة)

تفقد طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، مقر لجنة الفجيرة، واطلع على سير الإجراءات وآلية العمل في اللجنة، وكان في استقباله اللواء محمد أحمد بن غانم رئيس لجنة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني والذي قال: «اختتمت فترة الترشح في لجنة إمارة الفجيرة بنجاح، وإن جميع الإجراءات سارت بشكل جيد ومُرضٍ للجميع، حيث إن استخدام نظام الترشح عن بعد أسهم في تسهيل الإجراءات، إضافة إلى وجود مراكز تقديم طلبات الترشح على مستوى الإمارات، والتي قامت بدورها بالشكل المطلوب».

وأضاف: نود أن نقدم الشكر لجميع لجان الإمارات على جهودها في تجهيز المراكز واستقبال المرشحين، وتقديم أعلى معايير الجودة في الخدمات، ونشكر فريق العمل في لجنة الفجيرة على عملهم الاحترافي في القيام بمهامهم، ونتمنى التوفيق للمرشحين، وأن تحقق الدورة الانتخابية القادمة أعلى مستوى من النجاح والتقدم.