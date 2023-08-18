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رئيس لجنة دبي لـ«انتخابات الوطني» لـ«الاتحاد»: انتهاء استقبال طلبات الترشح بكل سلاسة

خلال استقبال طلبات الترشح (من المصدر)
19 أغسطس 2023 01:14

آمنة الكتبي (دبي) 
قال عيسى محمد خليفة المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي لــ«الاتحاد» إن عملية تسجيل المرشحين تمت بكل سلاسة حيث حرصت اللجنة إمارة دبي على المساهمة في إنجاح العملية الانتخابية عبر توفير أجواء انتخابية حضارية تعكس الصورة العصرية لدولة الإمارات، وذلك من خلال الإشراف العام على سير الانتخابات، واعتماد تشكيل اللجان الفرعية وتحديد مهامها واختصاصاتها، والإسهام في جهود التوعية والتثقيف المتعلقة بالانتخابات، ووضع القواعد الإرشادية لسير العملية الانتخابية.

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وأضاف: تم توفير جميع التسهيلات لاستقبال طلبات الترشح، وتضمن مقر اللجنة فريقاً تنفيذياً ضم 10 موظفين لإتمام عمليات التسجيل بكل سهولة، حيث تم إعداده و تأهيله على درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة عن كل استفساراتهم سواء في مقر اللجنة أو عبر الهاتف (043064746) أو عبر البريد الإلكتروني: info@election2023.dubai.ae، مشيرا إلى  أنه تم توفير مواقف مجانية تزيد على 100 موقف، ولافتات إرشادية داخل وخارج المقر لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح للانتخابات بسهولة.
وأوضح المطيوعي أنه تم استقبال فئات متنوعة من المرشحين من الإناث والذكور وكذلك أصحاب الهمم، مشيرا إلى أن العدد الكلي لأعضاء الهيئة الانتخابية لإمارة دبي بلغ 73.574 شخصاً، تشكل فئة النساء منهم نسبة 55%، بينما تشكل فئة الشباب الذين تقل أعمارهم عن 40 عاماً نسبة %46 منهم، كما يشكل الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً نسبة 38%، في حين بلغت نسبة الذين تزيد أعمارهم على 60 عاماً نسبة 16%، معبراً عن ثقته في نجاح الدورة الخامسة من انتخابات المجلس الوطني نتيجة تنامي الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة في العملية الانتخابية والتي تعتبر ركيزة أساسية لتطور المجتمع الإماراتي وتحقيق طموحاته، منوهاً بأن حوالي نصف قائمة الهيئة الانتخابية لإمارة دبي من فئة الشباب.

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