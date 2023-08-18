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«انتخابات الوطني».. التسجيل الإلكتروني أكثر إقبالاً من الحضوري في الشارقة

عيسى بن حنظل
19 أغسطس 2023 01:14

لمياء الهرمودي (الشارقة)

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أكد المستشار عيسى سيف بن حنظل، رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن اليوم الأخير للتسجيل في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في الإمارة قد شهد أقبالاً ملحوظاً من قبل المرشحين، من الرجال والنساء على حد سواء.
وأضاف: أجواء التسجيل في اليوم الأخير كانت جيدة، والمشاركات ملحوظة من قبل المرشحين، وقد لاحظنا أن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني لاقى إقبال أكبر عن التسجيل الحضوري، وهو ما يؤكد على أن الإجراءات هذا العام في عملية تسجيل المرشحين كانت سلسة أكثر، حيث توفرت خيارات أكثر للتسجيل والترشح، وقد يكون ذلك سبباً في أن يكون هناك إقبال على الترشح هذا العام أكثر من الأعوام الماضية.
وأوضح المستشار عيسى سيف بن حنظل، رئيس لجنة إمارة الشارقة، لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أنهم في اللجنة يقدمون التسهيلات للمرشحين كافة، بالإضافة إلى الإجابة عن أي استفسارات حول آلية التسجيل والأوراق المطلوبة لذلك، مشيراً إلى أن اليوم الأخير مر بشكل جيد، ولم تواجه اللجنة أية معوقات خلال أيام التسجيل، حيث مرت مراحل التسجيل بكل سهولة ويسر.
وفي ختام حديثه، أثنى المستشار على جميع العاملين في اللجنة شاكراً جودهم في عملية التنظيم والتسجيل، وتسهيل أمور المرشحين، فضلاً عن التزام الجميع بكافة التعليمات وتنفيذها أثناء تواجدهم في اللجنة، وتمنى لجميع المرشحين في هذا العام التوفيق والسداد في الدورة الجديدة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

عيسى بن حنظل
الإمارات
الشارقة
المجلس الوطني الاتحادي
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
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