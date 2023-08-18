ارتياح عام في لجنة عجمان لـ«انتخابات الوطني»

عجمان (الاتحاد)

أنجزت لجنة إمارة عجمان بنجاح عملية استقبال طلبات المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، وسط ارتياح عام من أعضاء الهيئة الانتخابية المتقدمين للترشح، لما شهدته مرحلة التسجيل من تسهيلات ودقة عالية من قبل فريق العمل منذ اللحظة الأولى لفتح باب التسجيل وحتى انتهاء المدة المحددة وذلك بالتنسيق المتواصل مع اللجنة الوطنية للانتخابات.

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي، رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن المشاركة الفاعلة تعكس وعياً مجتمعياً عالياً بأهمية الحدث، وبالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي، مشيداً بالتزام المتقدمين للترشح من أعضاء الهيئة الانتخابية بالمعايير والضوابط والاشتراطات الدستورية المعتمدة، والتسجيل عبر المنصات المخصصة للترشح «عن بعد»، فيما لم تسجل اللجنة خلال أيام التسجيل أي ملاحظات أو أعطال تقنية على إجراءات عملية التسجيل الإلكتروني، كما أن عملية تقديم الطلبات جرت وفق الخطة والآليات الموضوعة.

وثمَّن السويدي الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني وحرصها على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة على مستوى الدولة، من خلال تسهيل وتسريع وتبسيط العملية الانتخابية في كافة مراحلها وجميع إجراءاتها، حيث تميزت الدورة الانتخابية الحالية بنظام التسجيل الإلكتروني الذي يواكب التحول الرقمي في الدولة.

كما أشاد رئيس اللجنة بجهود أعضاء لجنة إمارة عجمان والفريق التنفيذي طوال الفترة الماضية، وتفانيهم في العمل أثناء التحضير لعملية التسجيل وخلال أيام التسجيل لاستقبال طلبات المرشحين، وبدعم وتعاون جميع الأجهزة المعنية في الإمارة لتذليل أي صعوبة خلال مرحلة التسجيل مما كان له دور مهم في نجاح العمل، وهو ما ترجمه رضا وارتياح المتقدمين.