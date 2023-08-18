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79 مجلساً تشارك في ملتقى «شباب أبوظبي»

مشاركون في جلسة خلال الملتقى (من المصدر)
19 أغسطس 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)
نظَّم مجلس أبوظبي للشباب «ملتقى مجالس شباب أبوظبي»، الملتقى الأول لمجالس الشباب المؤسَّسية في إمارة أبوظبي، مؤخراً، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب. وشارك في الملتقى جميع مجالس الشباب المؤسَّسية في إمارة أبوظبي وعددها 79 مجلساً من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص، بهدف تشجيع التعاون بين المجالس، وتعزيز دور الشباب في رسم مستقبل الإمارة، خصوصاً أنَّ المجالس تتألَّف من أعضاء يملكون خبرات متنوِّعة تخدم مسيرة التنمية الوطنية.
بدأ الملتقى بكلمة لوزارة الثقافة والشباب ألقاها ماجد عيسى النعيمي، مستشار برامج ومشاريع ملف الشباب، حثَّ فيها الشباب على العمل والاجتهاد في خدمة الوطن وتحقيق تطلُّعات القيادة الرشيدة.

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واستعرض محمد الواحدي، رئيس مجلس أبوظبي للشباب، الخطة الاستراتيجية للمجلس في دورته الحالية، وأعلن إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تخدم المجتمع في مجالات الهُوية الوطنية والاستدامة والمهارات والتعلُّم وسوق العمل.
وتضمَّن الملتقى جلسة حوارية شاركت فيها الدكتورة خديجة الحميد، مدير إدارة الحياة الطلابية، والأستاذ المشارك في أكاديمية ربدان، والأستاذ أحمد التميمي، الاختصاصي الرئيسي في وحدة التمكين في دائرة التنمية الاقتصادية، ولطيفة المنصوري، عضو برنامج مندوبي الشباب لمؤتمر الأطراف «كوب 28» ورئيس مجلس شباب هيئة البيئة. وناقشت الجلسة الدروس والرسائل والنصائح الموجَّهة للشباب في الأسرة والمجتمع وريادة الأعمال والاستدامة.
واختتم الملتقى بكلمة لأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات، حثَّ فيها على التمسُّك بالقيم والعادات والتقاليد والسعي لخدمة فئات المجتمع كافَّة.
وأُقيم على هامش الملتقى معرضٌ للصور النادرة التي شملت قادة دولة الإمارات في فترات شبابهم، ونظَّم المعرض مجلس شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية.

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