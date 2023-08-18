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140 منقذاً ومشرفاً على شواطئ دبي

جاهزية كبيرة لفرق الإنقاذ (من المصدر)
19 أغسطس 2023 01:14

دبي (الاتحاد)

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خصصت بلدية دبي طاقم إنقاذ متكامل لخدمة الشواطئ العامة في إمارة دبي يتكون من 140 فرداً، يتوزعون على النحو التالي: 124 منقذاً مؤهلاً بكفاءةٍ عالية، و12 مشرفاً، إضافةً إلى 2 مساعد مدير يشرف عليهم مدير عمليات واحد، مُجهّزين بأحدث الأجهزة والدراجات الشاطئية والمعدات المخصصة للسلامة. ويتواجد أفراد الطاقم على امتداد الشواطئ العامة للإمارة، وهي: شاطئ خور الممزر، وكورنيش الممزر، وجميرا 1، و2، و3، وأم سقيم 1 و2، والشروق، والصفوح، وجبل علي، حيث تحرص بلدية دبي على ضمان كافة معايير السلامة لرواد شواطئ دبي، التي تُعدّ من أفضل المعالم السياحية الجاذبة، بما يوفر لهم تجربة مميزة مع أعلى مستويات الأمان والراحة والرفاهية.
وتوفر بلدية دبي لوحات إرشادية توضح تعليمات السلامة لمرتادي الشواطئ، إضافةً إلى نظام الأعلام التحذيرية للسباحة.
وقال المهندس إبراهيم محمد جمعة، مدير إدارة الشواطئ العامة والقنوات المائية في بلدية دبي: «توفر البلدية فرق الإنقاذ على امتداد الشواطئ العامة في إمارة دبي، حيث تعمل على متابعة ومراقبة الأنشطة التي تجري على الشواطئ من شروق الشمس حتى غروبها، وعلى مدار الساعة ضمن شواطئ السباحة الليلية المُعلن عنها، لضمان سلامة روّادها والحفاظ على أعلى مستويات الأمان التي تعزز تجربتهم وتكفل سلامتهم. وهو ما تسعى إليه البلدية عبر خدماتها التي توفرها لتحقيق أفضل مستويات الرفاهية». وأضاف: «جميع أفراد طاقم الإنقاذ على شواطئ دبي مؤهلون ومدربون بكفاءة عالية، حيث يخضعون دورياً لأعلى مستويات التدريب في عمليات الإنقاذ المكثفة».

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