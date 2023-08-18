«كليفلاند كلينك أبوظبي» يختتم برنامج تطوير قيادات الرعاية الصحية

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، جزء من مبادلة للرعاية الصحية، برنامجه الممتد على مدار عامين بالتعاون مع «إنسياد» كلية إدارة الأعمال العالمية، بتخريج 107 مقدمين رعاية في المستشفى من البرنامج.

ويمثل البرنامج مبادرة طموحة لمستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي، ويندرج في إطار مساعيه المستمرة لتبني ثقافة التعليم المستمر التي تركز على صقل مهارات قادة المستقبل، وإلهام المواهب الواعدة بأسلوب يرسخ مكانته كأفضل مكان للعمل في قطاع الرعاية الصحية والوجهة المثلى لتلقي الرعاية.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة باسكال أنغليد، المدير الطبي لمكتب الشؤون المهنية في مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي ومشرفة البرنامج: «شكل تعاوننا مع (إنسياد) أداة فعالة لتزويد كوادر الرعاية وقيادات المستشفى بالمهارات الأساسية التي يحتاجونها لتحقيق التميز في المناصب التي يشغلونها، فضلاً عن دفع عجلة الابتكار في قطاع الرعاية الصحية. ونحن اليوم فخورون بالجهود التي نبذلها واستثماراتنا المجدية في تنمية كوادر عملنا وصقل مهاراتهم بما ينسجم مع رؤيتنا الرامية لنكون أفضل مكان للعمل في قطاع الرعاية الصحية. ولا شك أن البرنامج نجح بتمكين المشاركين من وضع بصمة جليّة في مختلف المجالات السريرية وتقديم رعاية صحية عالمية المستوى لمرضانا».

وأطلق مستشفى كليفلاند كلينك أبوظبي هذا البرنامج في عام 2021 لمدة عامين، وذلك لتأسيس كادر صحي ماهر ومتمرس، وصقل مهاراتهم في القيادة والرعاية الصحية، حيث يتم تزويدهم بالأدوات والمعارف اللازمة للارتقاء بمستويات الرعاية الصحية للمرضى، ودفع عجلة الابتكار في المجال الصحي بما يخدم المجتمع.

ركّز البرنامج على مواضيع رئيسية مرتبطة بإيجاد حلول فعالة لمختلف التحديات التي تنشأ في القطاع الصحي، علاوة على سبل خلق القيمة في بيئات الرعاية السريرية والخروج بأفضل الحلول الممكنة لمختلف العقبات التي تعترض القطاع مستقبلاً بناء على عقلية قائمة على الابتكار في المقام الأول.