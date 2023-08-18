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«شرطة أبوظبي» ومكتبة زايد تنشران المعرفة لأعضاء «كلنا شرطة»

«شرطة أبوظبي» ومكتبة زايد تنشران المعرفة لأعضاء «كلنا شرطة»
19 أغسطس 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذ قسم شؤون الشرطة المجتمعية -العين في إدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي مبادرة «أعضائنا ورحلة العلم والمعرفة» والتي استهدفت فئة أعضاء كلنا شرطة وأهاليهم في مدينة العين بالتعاون مع مكتبة زايد المركزية.
وأوضح المقدم أحمد مصبح العزيزي رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بالعين إنها تهدف إلى تعزيز التواصل مع الأعضاء وأهاليهم ونشر ثقافة المعرفة والعلم وتوطيد العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين.
وذكر أن المبادرة تضمنت زيارة أعضاء «كلنا شرطة» وأهاليهم لمكتبة زايد والتجول في أركانها والتعرف على أقسامها وخدماتها وتضمنت برنامجاً ثقافياً ترفيهياً لأعضاء «كلنا شرطة» وورشة عمل ومحاضرة قدمتها الاختصاصية منى سالم الكندي استعرضت فيها أهداف المبادرة.

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