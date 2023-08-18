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تمرين لقياس الجاهزية في «باب القصر» بأبوظبي

جانب من التمرين (من المصدر)
19 أغسطس 2023 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

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نفذت «القيادة العامة لشرطة أبوظبي» و«هيئة أبوظبي للدفاع المدني» بالتعاون مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين أمس، تمرينا لقياس الجاهزية بفندق باب القصر على كورنيش أبوظبي من خلال سيناريو لحادث «حريق وهمي». ويأتي التمرين ضمن الجهود التي تبذلها الجهات المشاركة لتعزيز السلامة والأمان و خطط طوارئ الفنادق وفي إطار الخطة الاستراتيجية لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني لضمان الاستعداد وقياس الجاهزية للتعامل مع الحوادث وتعزيز التنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين لتحقيق أفضل معدلات الاستجابة وفقاً للمعايير العالمية المتقدمة.
وبدأ السيناريو ببلاغ حادث حريق من مسؤول الأمن في فندق باب القصر في الساعة العاشرة صباحاً لمركز القيادة والتحكم في إدارة العمليات بشرطة أبوظبي يفيد بوقوع حادث حريق في مطبخ أدى إلى امتداده في مستودع مواد النظافة بالفندق وحصول تسرب لبعض المواد الخطرة وعلى الفور تحركت فرق الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وفريق التعامل مع المواد الخطرة CBRN وتفعيل منظومة إدارة الحدث.
وأشاد مرشد الشامسي مدير التشريفات في فندق باب القصر بجهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني والشركاء الاستراتيجيين في تنفيذ التمرين في زمن قياسي لضمان الاستعداد وقياس الجاهزية للتعامل مع الحوادث، وتحقيق أفضل معدلات الاستجابة.
كما أشاد بمستوى أداء القوات المشاركة في التمرين بقوله: «إنها نفذت المهام المنوط بها على أكمل وجه، في حين أن فريق الأمن والسلامة بالفندق تعامل مع الحادث فور وقوعه».
وقال: إن مثل هذه التمرينات تهدف إلى المحافظة على الأمن والاستقرار وتعزيز السلامة العامة، بما يضمن سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة والحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.

التعامل الفوري
باشرت الفرق التعامل الفوري من رفع التقييم المبدئي لقائد الحادث وتوزيع الفرق لمكافحة الحريق وفق السيناريو المقرر للتعامل مع حوادث الفنادق، وتمت السيطرة عليه باستجابة عالية. وركز التمرين على تحقيق أهداف اختبار تطبيق خطة الطوارئ في فندق باب القصر، وكفاءة وفعالية الشركاء الاستراتيجيين في أداء دورها وفقاً للخطط الموضوعة.

شرطة أبوظبي
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فندق باب القصر
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