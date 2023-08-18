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136 ألف ساعة تطوع في «شرطة دبي»

علي المنصوري
19 أغسطس 2023 01:14

دبي (الاتحاد)

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سجلت القيادة العامة لشرطة دبي عبر منصتها للتطوع مشاركة المتطوعين في 136 ألفاً و602 ساعة تطوع خلال النصف الأول من العام الجاري، ساهموا خلالها في تنفيذ العديد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية التي كان لها دور هام في تعزيز الأمن والأمان والعمل على إسعاد أفراد المجتمع.
كما وسجلت منصة التطوع في شرطة دبي، في العام الماضي 200 ألف و280 ساعة تطوعية، فيما بلغ عدد ساعات التطوع في عام 2021، 180 ألفاً و510 ساعات، شارك خلالها المتطوعون من موظفي شرطة دبي ومن خارجها من مختلف الجنسيات في دعم المبادرات المجتمعية المختلفة.
وبمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، أكد العميد علي خلفان المنصوري مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن شرطة دبي تحرص بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على تعزيز مفهوم التطوع بين مُنتسبيها، وذلك إيماناً بدور المتطوعين في مجتمعاتهم، وأثر التطوع على عملية تنمية ونهضة أي مجتمع، كونه يعزز من مفهوم العمل الجماعي، ويغرس مفاهيم التعاون البناء.
وأكد العميد المنصوري أن منصة التطوع في شرطة دبي أتاحت العديد من الفرص والتجارب للمتطوعين للعمل وتقديم الخدمات الإنسانية في مختلف المجالات في المجتمع، إلى جانب مساهمتها في رفع مستوى الوعي وثقافة التطوع.
وبين أن المتطوعين شاركوا من خلال المبادرات التي تطرحها المنصة في تنفيذ العديد من المبادرات التي ساهمت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لشرطة دبي.

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