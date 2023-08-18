قائد شرطة عجمان يشيد بتميز أداء مركز الحميدية الشامل

عجمان (وام)

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بتميز أداء مركز شرطة الحميدية الشامل وبالتجهيزات الحديثة والتقنيات الداعمة للابتكار في مختبر المركز. جاء ذلك خلال جولة القائد التفقدية للمركز، يرافقه العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد أحمد راشد السويدي مدير مكتب القائد العام، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.

بدأ النعيمي جولته بتفقد مركز شرطة الحميدية الشامل بحضور العقيد يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل وعدد من ضباط المركز، واطلع على إنجازات أقسام المركز، مشيداً بالجهود البارزة للأداء المتميز والحرفية في العمل.

واطلع قائد عام شرطة عجمان على مختبر الابتكار وأشاد بالتجهيزات الحديثة والتقنيات الداعمة للابتكار في المختبر، كما تفقد إجراءات استقبال البلاغات ومتابعتها، وأبرز الإحصائيات والمؤشرات ونتائج الأداء في التحول الذكي للخدمات وإسعاد المتعاملين، والبرامج والآليات التي استحدثها المركز للتطوير والتحديث. وفي نهاية الجولة عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي اجتماعاً مع ضباط مركز شرطة الحميدية الشامل، وأشاد بالإنجازات المحققة، ووجه بضرورة بذل كل الجهود الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات، وحفظ الأمن والاستقرار.