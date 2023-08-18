السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

قائد شرطة عجمان يشيد بتميز أداء مركز الحميدية الشامل

سلطان النعيمي خلال زيارته للمركز (وام)
19 أغسطس 2023 01:14

عجمان (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اتحاد التزلج المدولب يعتمد تنظيم العديد من البطولات المحلية والإقليمية

أشاد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، بتميز أداء مركز شرطة الحميدية الشامل وبالتجهيزات الحديثة والتقنيات الداعمة للابتكار في مختبر المركز. جاء ذلك خلال جولة القائد التفقدية للمركز، يرافقه العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد أحمد راشد السويدي مدير مكتب القائد العام، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث.
بدأ النعيمي جولته بتفقد مركز شرطة الحميدية الشامل بحضور العقيد يحيى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل وعدد من ضباط المركز، واطلع على إنجازات أقسام المركز، مشيداً بالجهود البارزة للأداء المتميز والحرفية في العمل.
واطلع قائد عام شرطة عجمان على مختبر الابتكار وأشاد بالتجهيزات الحديثة والتقنيات الداعمة للابتكار في المختبر، كما تفقد إجراءات استقبال البلاغات ومتابعتها، وأبرز الإحصائيات والمؤشرات ونتائج الأداء في التحول الذكي للخدمات وإسعاد المتعاملين، والبرامج والآليات التي استحدثها المركز للتطوير والتحديث. وفي نهاية الجولة عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي اجتماعاً مع ضباط مركز شرطة الحميدية الشامل، وأشاد بالإنجازات المحققة، ووجه بضرورة بذل كل الجهود الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات، وحفظ الأمن والاستقرار.

شرطة عجمان
الإمارات
عجمان
مركز شرطة الحميدية
سلطان بن عبدالله النعيمي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
«لونا-25» ترسل بيانات عن القطب الجنوبي المعتم للقمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
الرياضي
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
اليوم 19:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©