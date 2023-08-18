تحدٍ عالمي للتعاطي مع قضايا المناخ

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

من الإمارات، انطلقت مسابقة عالمية تشمل طلاب المدارس بين 15 و18 عامًا، والمعلمين في جميع أنحاء العالم للمساهمة بأفكارهم في مكافحة تغير المناخ.. المسابقة، التي تحمل اسم «تحدي تغير المناخ»، أطلقتها مجموعة برجيل القابضة للرعاية الصحية بأبوظبي، بالتعاون مع كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، وتقام نهائياتها خلال مؤتمر «كوب28».

ويحظى المتسابقون الذين وصلوا للمرحلة النهائية بفرصة تقديم حلولهم أمام الجمهور، والحصول على برنامج مخصص في الكلية العام المقبل، إلى جانب التعاون مع رواد الأعمال المؤثرين العالميين.. وتشمل المسابقة مجالات تلوث الهواء، والظواهر الجوية الشديدة، وندرة المياه، والأمن الغذائي، وانتشار الأمراض التي تنقلها الحشرات.

وقال سوميترا دوتا، بيتر موريس عميد الكلية/ المسابقة تمنح الشباب فرصة طرح حلولهم لمواجهة تغير المناخ، وأتطلع إلى منحهم منصة في كوب 28.. وقال المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل: الهدف تحفيز الطلاب والمعلمين والاستماع إلى أفكارهم لمعالجة تغير المناخ.. وتستقبل اللجنة المنظمة المشاركات حتى منتصف أكتوبر المقبل وتوزع الجوائز في 8 ديسمبر المقبل.