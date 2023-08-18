السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

تحدٍ عالمي للتعاطي مع قضايا المناخ

تحدٍ عالمي للتعاطي مع قضايا المناخ
19 أغسطس 2023 01:15

أبوظبي، دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اتحاد التزلج المدولب يعتمد تنظيم العديد من البطولات المحلية والإقليمية

من الإمارات، انطلقت مسابقة عالمية تشمل طلاب المدارس بين 15 و18 عامًا، والمعلمين في جميع أنحاء العالم للمساهمة بأفكارهم في مكافحة تغير المناخ.. المسابقة، التي تحمل اسم «تحدي تغير المناخ»، أطلقتها مجموعة برجيل القابضة للرعاية الصحية بأبوظبي، بالتعاون مع كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، وتقام نهائياتها خلال مؤتمر «كوب28».
ويحظى المتسابقون الذين وصلوا للمرحلة النهائية بفرصة تقديم حلولهم أمام الجمهور، والحصول على برنامج مخصص في الكلية العام المقبل، إلى جانب التعاون مع رواد الأعمال المؤثرين العالميين.. وتشمل المسابقة مجالات تلوث الهواء،  والظواهر الجوية الشديدة، وندرة المياه، والأمن الغذائي، وانتشار الأمراض التي تنقلها الحشرات.
وقال سوميترا دوتا، بيتر موريس عميد الكلية/ المسابقة تمنح الشباب فرصة طرح حلولهم لمواجهة تغير المناخ، وأتطلع إلى منحهم منصة في كوب 28.. وقال المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة الدكتور شمشير فاياليل: الهدف تحفيز الطلاب والمعلمين والاستماع إلى أفكارهم لمعالجة تغير المناخ.. وتستقبل اللجنة المنظمة المشاركات حتى منتصف أكتوبر المقبل وتوزع الجوائز في 8 ديسمبر المقبل.

قضايا المناخ
المناخ
التغير المناخي
الإمارات
طلاب المدارس
تغير المناخ
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
«لونا-25» ترسل بيانات عن القطب الجنوبي المعتم للقمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
الرياضي
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
اليوم 19:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©