حملة لتعزيز استدامة جزر أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة، وبالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» حملة شاملة استهدفت تعزيز استدامة الجزر البحرية، وإزالة المشوهات والعشوائيات والنفايات، واستهدفت الحملة في مرحلتها الأولى جزر العالية، واللؤلؤ، والزبارة.

وتأتي الحملة ضمن حرص البلدية على حماية البيئة البحرية والبرية للجزر، ومواجهة مشوهات المظهر العام، وتحقيق متطلبات ومعايير الاستدامة البيئية.. ودعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع وشرائحه إلى تفعيل مفهوم المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة، وخصوصاً فيما يتعلق بجماليات جزر أبوظبي وبيئتها المميزة، واتباع الأساليب والممارسات التي تتوافق مع المبادىء البيئية المستدامة.