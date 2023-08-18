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محمد بن زايد: بحثت مع آبي أحمد تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والاستدامة

محمد بن زايد: بحثت مع آبي أحمد تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والاستدامة
18 أغسطس 2023 18:00

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، إنه بحث مع معالي الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، تعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والاستدامة.
وكتب سموه، على تويتر "سعدت بلقاء الصديق آبي أحمد في أديس أبابا".
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "بحثنا تعزيز العلاقات بين الإمارات وإثيوبيا في مجالات الاقتصاد والاستدامة، وسبل تحقيق أهداف الشراكة التنموية الطموحة بينهما لمصلحة شعبيهما".
وأكد رئيس الدولة "حفظه الله" أن "بناء جسور التعاون مع مختلف دول العالم نهج الإمارات، من أجل الاستقرار والسلام والازدهار للجميع".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن زايد
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آبي أحمد
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