الطقس المتوقع على الإمارات غداً

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع سقوط أمطار، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية.

وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة الغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية. وتكون جنوبية شرقية - شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و25 كم/س تصل إلى40 كم/س.

الخليج العربي خفيف إلى متوسط الموج أحياناً. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:37 والمد الثاني عند الساعة 02:49 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 20:50.

ويكون بحر عمان خفيف الموج. وسيحدث المد الأول عند الساعة 37:11 والمد الثاني عند الساعة 40:23 والجزر الأول عند الساعة 05:12 والجزر الثاني عند الساعة 17:50.