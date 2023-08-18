السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"لجنة الانتخابات" تعلن غلق باب الترشح للمجلس الوطني الاتحادي

انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
18 أغسطس 2023 17:04

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الجمعة بتوقيت دولة الإمارات، بعد أن استمرت لأربعة أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري.
أشارت اللجنة إلى أنها ستعلن عن القوائم الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس، بعد الانتهاء من تدقيق جميع طلبات الترشح المقدمة للتأكد من توافر كافة الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، وكذلك بعد مراجعة المتطلبات الأخرى التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات.
تلقت اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات uaenec)، المتوفر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، وكذلك عبر 9 مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.
وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستلي مرحلة إعلان القائمة الأولية للمرشحين مباشرة، فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس، وبحيث ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من تاريخ 29 إلى تاريخ 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 2 سبتمبر 2023م.
حسب الجدول الزمني، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين بتاريخ 11 سبتمبر ولمدة 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، والتطبيق الذكي للجنة المتوفر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).

أخبار ذات صلة
مرونة ويسر باليوم الثاني للتسجيل في لجنة رأس الخيمة لـ«انتخابات الوطني»
«انتخابات الوطني».. 13 متقدماً للترشح «عن بُعد» بأم القيوين
المصدر: وام
اللجنة الوطنية للانتخابات
المجلس الوطني
انتخابات
الترشح
طلبات الترشح
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
«لونا-25» ترسل بيانات عن القطب الجنوبي المعتم للقمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
الرياضي
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
اليوم 19:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©