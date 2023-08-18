"لجنة الانتخابات" تعلن غلق باب الترشح للمجلس الوطني الاتحادي

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، انتهاء مرحلة تسجيل المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، وذلك في تمام الساعة 12 من ظهر اليوم الجمعة بتوقيت دولة الإمارات، بعد أن استمرت لأربعة أيام خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري.

أشارت اللجنة إلى أنها ستعلن عن القوائم الأولية للمرشحين بتاريخ 25 أغسطس، بعد الانتهاء من تدقيق جميع طلبات الترشح المقدمة للتأكد من توافر كافة الشروط الدستورية المطلوبة في طالب الترشح، وكذلك بعد مراجعة المتطلبات الأخرى التي وضعتها اللجنة الوطنية للانتخابات.

تلقت اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوافر على الموقع الإلكتروني للجنة www.uaenec.ae، أو التطبيق الذكي: (اللجنة الوطنية للانتخابات uaenec)، المتوفر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، وكذلك عبر 9 مراكز تسجيل موزعة على أنحاء الإمارات، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي.

وفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ستلي مرحلة إعلان القائمة الأولية للمرشحين مباشرة، فترة تقديم طلبات الطعون على المرشحين في الفترة من 26 إلى 28 أغسطس، وبحيث ترد اللجنة الوطنية للانتخابات على كافة الطعون خلال الفترة من تاريخ 29 إلى تاريخ 31 أغسطس، على أن يتم إعلان قائمة المرشحين النهائية في تاريخ 2 سبتمبر 2023م.

حسب الجدول الزمني، سوف تبدأ الحملات الانتخابية للمرشحين بتاريخ 11 سبتمبر ولمدة 23 يوماً، على أن يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين هو تاريخ 26 سبتمبر، وأن يكون تقديم طلبات أسماء وكلاء المرشحين خلال يومي 27 و28 سبتمبر، وفقاً للشروط المقررة في التعليمات التنفيذية.

وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات www.uaenec.ae، والتطبيق الذكي للجنة المتوفر على متجري "آبل ستور" و"جوجل بلاي"، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).