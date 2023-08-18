أمطار على مناطق متفرقة في الدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، غبار أو رمال، وأمطار رعدية، وسحب ركامية، ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة غرباً، والبحر مضطرب الموج في الخليج العربي.

كما شهدت درجة الحرارة الصغرى انخفاضاً بنحو درجة مئوية، إذ أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 22.4 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 04:00 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

ووفقا للمركز الوطني للأرصاد فقد ساد طقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع سقوط أمطار، ورطب ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً السبت رطب صباحاً على بعض المناطق الساحلية، مع احتمال تشكل ضباب خفيف، والجو صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً مع سقوط أمطار، ورطب ليلاً، وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا ً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من10 إلى 25 تصل إلى 40كم/س، والبحر خفيف الى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

كما يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس «الأحد» صحو إلى غائم جزئي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية مع سقوط أمطار، وارتفاع في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الإثنين، على بعض المناطق الساحلية, والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا ً نهاراً مثيرة للغبار، وسرعتها من10إلى25تصل إلى40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحيانا ً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.