حاكما عجمان وأم القيوين يؤديان صلاة الجنازة على جثمان الشيخ سعود بن عبدالله النعيمي

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، عقب صلاة الجمعة، اليوم، في مسجد الشيخ زايد بمنطقة الجرف في عجمان، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ سعود بن عبدالله بن راشد النعيمي، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أول من أمس.

وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي.

كما أدى الصلاة إخوان الفقيد، الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي والشيخ راشد بن عبدالله النعيمي، وأبناء الفقيد الشيخ عبد العزيز بن سعود النعيمي، والشيخ عبد الله بن سعود النعيمي، وعدد من كبار المسؤولين ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وأعيان، ووجهاء البلاد، والمواطنين، والمقيمين. وشيع جثمان الفقيد عقب الصلاة إلى مقبرة عجمان حيث ووري الثرى.

وتقدم المشيعون بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى صاحب السمو حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، وإلى شيوخ آل النعيمي بهذا المصاب الجلل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

تقبل التعازي في وفاة فقيد آل النعيمي في خيمة العزاء في منطقة الحميدية.