أعلن مركز النقل المتكامل عن إغلاق جزئي على شارع الكورنيش - أبـوظبي، وأوضح أنه سيتم إغلاق مسار من جهة اليسار يوم السبت 19 أغسطس 2023 الساعة 12 صباحاً إلى 11:45 مساءً.

إغلاق جزئي على شارع الكورنيش - أبــوظبي

من السبت 19 أغسطس 2023 إلى الإثنين 21 أغسطس 2023



Partial Road Closure on Corniche Street - Abu Dhabi

From Saturday, 19 August 2023 to Monday, 21 August 2023 pic.twitter.com/Q93S8EhdAI