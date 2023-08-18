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حملة توعية لإزالة السيارات المهملة في الظفرة

حملة توعية لإزالة السيارات المهملة في الظفرة
18 أغسطس 2023 11:59

نظمت فرق التواجد البلدي ببلدية منطقة الظفرة، حملة توعية لإزالة السيارات المهملة، استهدفت الحد من مشوهات المظهر العام، وتوضيح الإرشادات الواجب اتباعها للمحافظة عليه في مدن المنطقة، وإزالة المركبات المتوقفة لفترات طويلة في الساحات وبعض المواقف وأمام المنازل.

وتهدف الحملة إلى تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة والمواقف ووسائل النقل، ومعالجة المخلفات بطرق مستدامة، والتقليل من المخالفات والإنذارات، ورفع مستوى الوعي بشأن إيقاف المركبات في المواقع المخصصة لها.

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وتستمر جهود بلدية منطقة الظفرة لرفع الوعي لدى أفراد المجتمع بضرورة المحافظة على نظافة السيارات وعدم إهمالها وتركها في الأماكن العامة.

 

المصدر: وام
بلدية الظفرة
الظفرة
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