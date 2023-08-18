"بلدية أبوظبي" تنفذ حملة لإزالة المخلفات من 3 جزر

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة، وبالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" حملة شاملة استهدفت إزالة المشوهات والعشوائيات والنفايات من بعض الجزر البحرية لتشمل في مرحلتها الأولى جزر "العالية، اللؤلؤ، والزبارة".

وتأتي هذه الحملة حرصاً من البلدية على حماية البيئة البحرية والبرية للجزر، ومواجهة كافة مشوهات المظهر العام، وتحقيق متطلبات ومعايير الاستدامة البيئية.

وتندرج حملة إزالة المخلفات والنفايات ضمن إطار الحملات المتواصلة على مدار العام للحفاظ على المظهر العام والجمالي للجزر، وشواطئها وتعزيز البيئة الصحية النظيفة.

وكانت إدارة الرقابة والتفتيش في مركز بلدية المدينة قد استبقت الحملة بجولات ميدانية بهدف رصد وتوثيق جميع مشوهات المظهر العام تمهيداً لوضع خطة لإزالتها ونقلها بالأساليب السليمة بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، حيث تم لاحقاً نقل حصيلة الحملة من النفايات والمخلفات إلى مكبات النفايات للتعامل معها بشكل صحي، وبما يتوافق مع المتطلبات البيئية والصحية.

ضمن هذا الإطار تدعو بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع وشرائحه إلى أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة، وخصوصاً جمالية جزر أبوظبي وبيئتها المميزة، والحرص على اتباع الأساليب والممارسات التي تتوافق مع المبادىء البيئية السليمة المستدامة، من خلال الحرص على عدم إلقاء النفايات أو ترك المراكب المهملة والهياكل الأخرى، وغيرها من العشوائيات التي تضر بالمظهر الجمالي لسواحل هذه الجزر وبيئتها الطبيعية.