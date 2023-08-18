السبت 19 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

"بلدية أبوظبي" تنفذ حملة لإزالة المخلفات من 3 جزر

"بلدية أبوظبي" تنفذ حملة لإزالة المخلفات من 3 جزر
18 أغسطس 2023 10:19

نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال مركز بلدية المدينة، وبالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير" حملة شاملة استهدفت إزالة المشوهات والعشوائيات والنفايات من بعض الجزر البحرية لتشمل في مرحلتها الأولى جزر "العالية، اللؤلؤ، والزبارة". 

وتأتي هذه الحملة حرصاً من البلدية على حماية البيئة البحرية والبرية للجزر، ومواجهة كافة مشوهات المظهر العام، وتحقيق متطلبات ومعايير الاستدامة البيئية.

أخبار ذات صلة
بلدية مدينة أبوظبي تفتتح ممشيين في الشامخة والشوامخ
افتتاح ممشيين في الشامخة والشوامخ

وتندرج حملة إزالة المخلفات والنفايات ضمن إطار الحملات المتواصلة على مدار العام للحفاظ على المظهر العام والجمالي للجزر، وشواطئها وتعزيز البيئة الصحية النظيفة. 
وكانت إدارة الرقابة والتفتيش في مركز بلدية المدينة قد استبقت الحملة بجولات ميدانية بهدف رصد وتوثيق جميع مشوهات المظهر العام تمهيداً لوضع خطة لإزالتها ونقلها بالأساليب السليمة بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، حيث تم لاحقاً نقل حصيلة الحملة من النفايات والمخلفات إلى مكبات النفايات للتعامل معها بشكل صحي، وبما يتوافق مع المتطلبات البيئية والصحية.

ضمن هذا الإطار تدعو بلدية مدينة أبوظبي جميع أفراد المجتمع وشرائحه إلى أهمية تعزيز المسؤولية المجتمعية تجاه حماية البيئة، وخصوصاً جمالية جزر أبوظبي وبيئتها المميزة، والحرص على اتباع الأساليب والممارسات التي تتوافق مع المبادىء البيئية السليمة المستدامة، من خلال الحرص على عدم إلقاء النفايات أو ترك المراكب المهملة والهياكل الأخرى، وغيرها من العشوائيات التي تضر بالمظهر الجمالي لسواحل هذه الجزر وبيئتها الطبيعية. 

المصدر: وام
بلدية أبوظبي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
صور من فوهة «زيمان» على سطح القمر التقطتها مركبة «لونا-25»
دنيا
«لونا-25» ترسل بيانات عن القطب الجنوبي المعتم للقمر
اليوم 20:01
شعار وزارة الخارجية
الإمارات
الإمارات تدين وتستنكر حرق كنائس ومنازل في باكستان
اليوم 19:53
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
الرياضي
شتيجن «كاتالوني» إلى «صيف 2028»
اليوم 19:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©