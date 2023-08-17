الإمارات تطالب بيونج يانج بإنهاء دوامة التصعيد

نيويورك (الاتحاد)

دعت دولة الإمارات جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية إلى إنهاء دوامة التصعيد والمواجهة والجمود من خلال انتهاج سبل الحوار البناء والدبلوماسية الهادئة بعيداً عن التهديد والاستفزاز بوصفه السبيل الأمثل لإنهاء التوترات.

وطالبت الإمارات، في بيان ألقته غسق شاهين، المنسق السياسي لبعثة الدولة لدى الأمم المتحدة في جلسة أمام مجلس الأمن، بيونج يانج باحترام القانون الدولي ووقف انتهاكاتها الصارخة والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما في ذلك وقف استمرار إطلاقها للصواريخ الباليستية.

وقالت غسق شاهين، خلال البيان: «تدين دولة الإمارات مواصلة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية تطوير قدراتها النووية وصواريخها الباليستية التي تشكل تهديداً واضحاً ليس فقط للدول المجاورة وإنما أيضاً للسلم والأمن الدوليين».

وأكدت شاهين أن دولة الإمارات تولي اهتماماً بالغاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان لاسيما المسؤولية الأساسية للدول في حماية وتعزيز حقوق الإنسان داخل أراضيها وولايتها القضائية، وهو مبدأ أساسي لمنظومة الأمم المتحدة. وتابعت: «لا تزال تقارير الأمم المتحدة بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية مقلقة للغاية، مشيرة إلى أن هناك أكثر من 40 % من السكان يعانون نقصا حادا في الغذاء وأن حوالي 20% من الأطفال يعانون من توقف النمو». ومن هذا المنطلق شددت غسق شاهين على أهمية تعزيز أطر التعاون بين جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وأجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان والانخراط بشكل إيجابي وفعال مع تلك الآليات.