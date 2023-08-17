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رؤساء وكالات الأنباء بدول «التعاون»: ضرورة تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام سنوياً

رؤساء وكالات الأنباء بدول «التعاون»: ضرورة تنظيم الكونغرس العالمي للإعلام سنوياً
18 أغسطس 2023 01:33

أبوظبي (وام)

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أشاد رؤساء وكالات الأنباء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإنجاز الذي حققته الإمارات في النسخة الأولى من الكونغرس العالمي للإعلام التي عقدت في أبوظبي في عام 2022 الماضي، وأكدوا ضرورة الاستمرار في تنظيمه سنوياً، وذلك خلال اجتماعهم الثاني والعشرين الذي عقدوه أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، ومثل وكالة أنباء الإمارات «وام» فيه، علي السعد نائب المدير العام بالإنابة مدير مكتب الاتصال والعلاقات الدولية.
كما ناقش المجتمعون مقترحاً قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة حول المشاركة في الكونجرس العالمي للإعلام 2023، الذي سيعقد خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» بجناح خليجي مشترك.
ووافق رؤساء وكالات الأنباء بدول «التعاون» من حيث المبدأ، على إنشاء مشروع التطبيق المشترك لوكالات الأنباء الخليجية الذي يتيح لمواطني دول المجلس الاطلاع على الأخبار الرسمية بصفة مباشرة من وكالات أنباء دول المجلس، وكلفوا اللجان المختصة بالعمل على إنشاء هذا التطبيق الذي يتيح كذلك مشاهدة البث المباشر لمختلف القنوات الإذاعية والتلفزيونية الخليجية، والإطلاع على أرشيف الصور والفيديوهات، ومتابعة شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة بكل وكالة. واتفق المجتمعون على ضرورة تشكيل لجنة إعلامية فنية تعمل على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين وكالات الأنباء الخليجية لتسهيل تنفيذ جميع التوصيات الخاصة بإنشاء هذا التطبيق. ويوفر التطبيق خدمة سحب البيانات من المصادر المختلفة لوكالات الأنباء بدول مجلس التعاون الخليجي، واستيرادها داخل قاعدة البيانات، بحيث تتمكن كل دولة من الوصول إلى لوحة المشرفين المسموح لها بالدخول إليها.
وبحث رؤساء الوكالات أيضاً الأجندة المطروحة على جدول الاجتماع، ومنها مقترحات المملكة العربية السعودية الخاصة بترشيح ضابط اتصال في كل وكالة أنباء يكون مسؤولاً عن التواصل والتنسيق بين الوكالات، وكذلك مع الأمانة العامة (لمجلس التعاون لدول الخليج العربية)، إلى جانب تفعيل تبادل الزيارات والكوادر الإعلامية والتقنية وجوانب التدريب الإعلامي والتقني من خلال عقد دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للعاملين في الوكالات، واستعرضوا مقترحاً تقدمت به سلطنة عمان يتضمن ستة بنود منها إنشاء قاعدة بيانات مشتركة وتفعيل حساب موحد لدول مجلس التعاون في «إكس»، ووضع جدول أو برنامج زمني يتضمن ملفاً إخبارياً في المجالات المختلفة، إلى جانب تنفيذ تطبيق الهاتف الجوال الموحد لوكالات الأنباء.

ورش مشتركة
بحث رؤسا الوكالات مقترحات دولة الكويت التي تضمنت إقامة ورش عمل ودورات تدريبية مشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي بما يسهم في تبادل الخبرات وتطوير مهارات الصحفيين والمحررين، والتعاون في التحقق من الأخبار من خلال تشكيل فرق مشتركة لنشر معلومات دقيقة وموثوقة، وإنشاء منصات رقمية مشتركة وتطويرها لنشر الأخبار والتقارير والتبادل المعرفي، وتوفير مساحة للتفاعل بين الصحفيين والمراسلين، وتطوير مشاريع اعلامية مشتركة مثل تحقيقات صحفية وتقارير خاصة تتناول قضايا مشتركة بالمنطقة، إضافة إلى تكثيف التعاون من خلال تغطية فعاليات مهمة مثل القمم الخليجية.

مقترحات 
استعرض رؤساء الوكالات مقترحات الأمانة العامة بشأن بث التقارير الدورية التعريفية لتعزيز المواطنة الخليجية، والدورات التدريبية في وكالات الأنباء الخليجية وتبادل الزيارات بين المحررين والمصورين والفنيين، ووافقوا على عقد اجتماعهم القادم العام المقبل في قطر.

الكونغرس العالمي للإعلام
الإمارات
وكالات الأنباء
مجلس التعاون الخليجي
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