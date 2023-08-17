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إسدال الستار على دورة الشيخ صقر الصيفية الثامنة

إسدال الستار على دورة الشيخ صقر الصيفية الثامنة
18 أغسطس 2023 01:32

رأس الخيمة (وام)

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أسدلت مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه الستار على دورة الشيخ صقر الصيفية الثامنة التي أقيمت تحت شعار «دورة عام الاستدامة» وذلك في الحفل الختامي الذي أقيم في صالة الجواهر في إمارة رأس الخيمة بحضور مديري ومديرات المراكز وعدد غفير من أهالي وأولياء أمور الدارسين.
وتضمن الحفل العديد من الفقرات وعرض فيلم الدورة بالإضافة إلى تكريم الفائزين الأوائل المشاركين في الدورة الصيفية، والمحفظين والمحفظات ومشرفي الدورة الصيفية وتكريم المحاضرين في أجواء مبهجة كانت السعادة والفرح عنوانها الأبرز.
وعبر أحمد محمد الشحي مدير عام المؤسسة عن اعتزازه وفخره بتكريم الطلبة المتميزين في دورة الشيخ صقر الصيفية الثامنة الذين كانوا نماذج مشرفة في الجد والاجتهاد، كما توجه بالشكر إلى جميع الطلبة المشاركين الذين حرصوا على الاستفادة المثلى من أوقاتهم في حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته وتجويده، مثمنًا دور الكوادر الإدارية والتعليمية الذين بذلوا جهودا مميزة أسهمت في نجاح هذه الدورة التي شهدت العديد من البرامج التعليمية والأنشطة المتنوعة التي أقيمت للدارسين واستهدفت استثمار أوقاتهم في حفظ القرآن الكريم والاستفادة من الأنشطة والمحاضرات التوعوية، التي رسخت فيهم قيم الولاء والانتماء لوطنهم وقيادتهم والعديد من القيم الإيجابية وتنمية المهارات، مثمنًا جهود القيادة الحكيمة في دعمها المتواصل لهذه الأنشطة المجتمعية المباركة.
شارك في الدورة الصيفية الثامنة 444 دارساً ودارسة من مواطني دولة الإمارات وزعوا على 25 حلقة قرآنية في 6 مراكز متنوعة وحلقتين من حلقات المساجد واشتملت الدورة الصيفية على برامج وأنشطة تعليمية عديدة بالإضافة إلى المحاضرات والرحلات المتنوعة التي رافقت مسيرة هذه الدورة.

مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم
الإمارات
رأس الخيمة
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