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«إسلامية دبي» تشارك في مؤتمر التواصل بالسعودية

أحمد الحداد
18 أغسطس 2023 01:32

دبي (الاتحاد)

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شاركت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في المؤتمر الذي نظمته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية، بعنوان «مؤتمر التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم» تحت شعار تواصل وتكامل والذي انعقد في مكة المكرمة بين 13-14 أغسطس الجاري. وحضر المؤتمر الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد كبير مفتين، مدير إدارة الإفتاء، ممثلاً عن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، وقال إن المؤتمر الذي انعقد بمشاركة 85 دولة، يمثلها وزراء ورؤساء الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات، والجمعيات الإسلامية في العالم، ناقش سبعة محاور رئيسية تتعلق بموضوع المؤتمر، أهمها ضرورة التواصل والتكامل بين دور ومشيخات الإفتاء في العالم الإسلامي، وتعزيز قيم التسامح، وضرورة الاعتصام بالكتاب والسنة، وإظهار الوسطية والاعتدال كمنهج إسلامي عظيم.

إسلامية دبي
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الإمارات
دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
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أحمد الحداد
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