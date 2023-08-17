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تعاون بين «اجتماعية الشارقة» و«الاتحاد للماء»

خلال توقيع الاتفاقية (وام)
18 أغسطس 2023 01:32

الشارقة (وام) 

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وقعت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، وشركة «الاتحاد للماء والكهرباء»، اتفاقية تعاون لتقديم دعم مباشر للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، حيث تهدف لتوفير الدعم الاجتماعي للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية لدى الدائرة، ممن تنطبق عليهم شروط وضوابط الاستحقاق، وتتيح الاتفاقية لهم، الاستفادة من دعم الكهرباء والماء.
وسيتم تحديد مبلغ الدعم الشهري بناءً على استهلاكهم الفعلي وفقاً للأحكام المتفق عليها، وبما لا يتجاوز مبلغاً وقدره 400 درهم شهرياً من قيمة استهلاك الكهرباء والماء. وقع الاتفاقية عن دائرة الخدمات الاجتماعية، عفاف المري، رئيس الدائرة، وعن شركة الاتحاد للماء والكهرباء، شيخة مراد البلوشي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة، بحضور عدد من قيادات الجانبين. وتأتي الاتفاقية في إطار جهود الدائرة وتكاملها مع شركة «الاتحاد للكهرباء والماء» لتحسين جودة الحياة للمواطنين من مستفيدي المساعدات الاجتماعية ودعمهم، وحرصاً على رفع مستوى المعيشة للفرد في المجتمع لتحقيق الرفاهية والحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع من ذوي الدخل المحدود.
وبموجب الاتفاقية، توفر الدائرة القوائم المعتمدة للمستفيدين وتحديثها شهرياً، وتزويد شركة الاتحاد للماء والكهرباء، بالمعلومات الضرورية لتنفيذ عمليات الدعم، إضافة إلى توفير حساب الدعم المستحق لكل مستفيد ضمن الفواتير الشهرية.

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