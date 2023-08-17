«موارد الشارقة» تنظم برنامجاً تدريبياً حول قيادة وصناعة المستقبل

الشارقة (وام)

نظمت دائرة الموارد البشرية بالشارقة البرنامج التدريبي «قيادة وصناعة المستقبل رؤية 2023»، الذي استهدف الموظفين العاملين في المجال القيادي والإشرافي بمختلف الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية.

ونظم البرنامج بهدف ترسيخ معارف ومهارات عملية وتدريبية حول أحدث مفاهيم صناعة المستقبل وأهمها التحول الذكي والرقمي ومؤشرات الأداء المعتمدة في الدولة وتضمن تمارين وحلقات نقاش حوارية وفيديوهات تدريبية متنوعة.

وتناول البرنامج الجانب الإداري والتقني عبر تحليل مفهوم معايير ومنهجيات صناعة وإدارة وقيادة التحول الذكي الاستثنائي وتطبيقاتها في مختلف الجهات الحكومية، من أجل تمكين الموظفين من بناء مؤسساتهم وفقاً لأحدث معايير التميز وتقديم خدمات رقمية للمتعاملين وفقاً لأعلى درجات جودة الأداء وجودة الحياة وممارستها كواقع.

وزود البرنامج المشاركين بأسس مفاهيم قيادة وصناعة التغيير والتحول الذكي المستقبلي في المؤسسات، ودوره في بناء وتميز المؤسسات في القطاع الحكومي، وإدارة التغيير المستقبلي والجوانب المصاحبة لعوامل التحول الجذري في أدوات العمل وكيفية مواجهة التحديات المحتملة.

كما تناول البرنامج أثر التحول واستشراف المستقبل وكيفية تلبية متطلبات معاييره المحلية ومؤشرات الأداء التفصيلية وتحويله إلى ثقافة في بيئة العمل وركز على دور صناعة المستقبل في استثمار المورد البشري والارتقاء به وتطوير مهاراته في مختلف المجالات الوظيفية، بالإضافة إلى التعرف على مفهوم الاستباقية والابتكار والمرونة ودور هذه المفاهيم في صناعة التحول.

وتم تدريب المشاركين على كيفية صناعة بيئة ذكية تتكيف مع كل احتمالات المتغيرات المتسارعة، وبحث مشروعية النتائج والآثار القانونية في الجوانب الناتجة عن التحول.

ويأتي تنفيذ هذا النوعية من البرنامج التدريبية في إطار سعي الدائرة لرفع قدرات الكفاءات الوطنية الحكومية لمواكبة تطورات العمل القيادي والإشرافي وتعزيز عمليات التحسين المستمر للأداء الحكومي في كافة الخدمات.