«صحة دبي» تختتم التدريب الصيفي للطلبة المواطنين

دبي (وام)

اختتمت هيئة الصحة بدبي أمس برنامج التدريب الصيفي الذي استقطبت مجموعة من الطلبة المواطنين بهدف استثمار عطلتهم الصيفية بالشكل الأمثل وصقل مهاراتهم واكتساب الخبرات العملية والمهنية المتخصصة والمتنوعة. وقالت نورة المدفع مديرة إدارة الموارد البشرية في هيئة الصحة بدبي، إن التدريب الصيفي جزء لا يتجزأ من السياسة العامة للتوطين التي تتبنى هيئة الصحة بدبي تنفيذها، مؤكدة حرص الهيئة على أن يكون للتدريب الصيفي مردوده الحقيقي على الطلبة وذلك من خلال مجموعة من البرامج المتقدمة التي تعمل على تطويرها بالشكل الذي يلبي احتياجات الطلبة من تنمية المهارات والكفاءات التعليمية والمهنية والشخصية. من جانبهم، أعرب الطلبة، خلال حفل ختام البرنامج التدريبي، عن تقديرهم لهيئة الصحة بدبي، مؤكدين أنها بيئة حاضنة للإبداع ومحفزة على الابتكار والإنتاج.