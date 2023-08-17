«بيئة أبوظبي» تنجز تقييم أنظمة إعداد «القائمة الحمراء»

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

انتهت هيئة البيئة في أبوظبي من تقييم الأنظمة البيئية لإعداد قائمة أبوظبي الحمراء للنظم البيئية، وهي معيار عالمي لتقييم المخاطر البيئية ويعتبر التقرير الذي صدر في هذا الشأن الأول من نوعه إقليمياً وعالمياً ويغطي الصحراء والأنظمة البيئية من صنع الإنسان خاصة وأنه لا يظهر حالة التنوع البيولوجي في الإمارة فحسب بل يوضح أيضا تأثير المشاريع التنموية في إمارة أبوظبي.

وطبقاً لإحصائيات العام الماضي فقد تم تقييم 17 نظاماً بيئياً منهم 10 أنظمة برية و7 بحرية، وأسفر التقييم على أن 75% من النظم البيئية مصنفة على أنها مهددة و100% أنظمة بيئية غير متداعية.

وسيتم نشر قائمة أبوظبي الحمراء للنظم البيئية، بوصفها وثيقة من وثائق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والتي تُوزَّع في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يسهم في تسليط الضوء على جهود أبوظبي في تطبيق عمليات ذات معايير دولية على المستوى المحلي لحماية تنوُّعها البيولوجي». وتعمل قائمة أبوظبي الحمراء للنظم البيئية على تعزيز جهود الهيئة لحماية الموائل والأنظمة البيئية المهدّدة بشكل فعّال في الإمارة، من خلال تضمين النظم البيئية المهددة ذات الأولوية في خططنا لتوسيع شبكة المحميات الطبيعية التي تديرها الهيئة.

وتعزز هذه القائمة أيضاً من الجهود التي تبذلها الهيئة للتخفيف والتكيُّف مع تأثيرات تغيُّر المناخ، خاصة أنَّ دولة الإمارات تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغيُّر المناخ (كوب 28) في وقت لاحق من هذا العام».

وستساعد القائمة على التطوير المستدام للتخطيط الحضري واستخدام الأراضي ومشاريع البنية التحتية، الأمر الذي يسهم في دعم الجهود التي تبذلها الإمارة لتحقيق النمو دون المساس بالبيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية ونظمها البيئية.

وكشفت الإحصائيات أيضاً جهود الهيئة في الحفاظ على النباتات المحلية والموائل الطبيعية إعادة تأهيلها من خلال إدارة مشتل إكثار النباتات المحلية في منطقة الظفرة ومساهمته في نشر أنواع النباتات المحلية إعادة تأهيلها في جميع أنحاء إمارة أبوظبي، حيث بلغ عدد النباتات التي تم إنتاجها خلال العام الماضي 560 ألف نبتة، تضم 77 نوعاً من البذور التي تم جمعها. وخلال السنوات الخمس الأخيرة تضاعف إنتاج المشتل من 350 ألف نبتة خلال عام 2018 إلى 380 ألف نبتة خلال عام 2019 وزاد إلى 500 ألف نبتة خلال عام 2000 وزاد إلى 560 ألف نبتة خلال العام الماضي. كما تزايدت أنواع النباتات البرية من 68 نوعاً خلال عام 2019 حتى وصلت إلى 77 نبتة خلال العام الماضي.