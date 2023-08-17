مسابقة عالمية لحلول قضايا المناخ

دبي (الاتحاد)

انطلقت بالإمارات مسابقة عالمية لطلاب المدارس والمعلمين في جميع أنحاء العالم للمساهمة بأفكارهم وحلولهم المبتكرة لمكافحة أزمة تغير المناخ. وأطلق المسابقة، التي تحمل اسم (تحدي تغير المناخ)، مجموعة برجيل القابضة للرعاية الصحية بأبوظبي، بالتعاون مع كلية سعيد للأعمال بجامعة أكسفورد، ومن المقرر أن تقام نهائيات المسابقة خلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب28) في دبي بشهر ديسمبر 2023.

وسيحظى المتسابقون الذين وصلوا للمرحلة النهائية من فئتي الطلاب والمعلمين بفرصة لتقديم حلولهم أمام الجمهور، وسيحصل الفائزون على فرصة الحصول على برنامج مخصص في كلية سعيد للأعمال العام المقبل، علاوة على ذلك، ستتاح لهم فرص التعاون مع رواد الأعمال المؤثرين وقادة الفكر في مجال الابتكار والتأثير الاجتماعي من جميع أنحاء العالم. وقال سوميترا دوتا، بيتر موريس عميد كلية سعيد لإدارة الأعمال في أكسفورد: تهدف المسابقة إلى منح الشباب الفرصة لطرح حلولهم لمواجهة أزمة تغير المناخ، ولهذا السبب ندعو مع برجيل القابضة قادة المستقبل وصناع التغيير والمبتكرين لدينا لتخيل الحلول، وأتطلع إلى منحهم منصة في كوب 28، والترحيب بالفريق الفائز في كلية سعيد للأعمال العام المقبل، حيث سيتعلمون المزيد حول حلول مواجهة تغير المناخ من الأكاديميين الرائدين عالمياً.