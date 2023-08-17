مختبر «ديوا» يجري آلاف فحوصات جودة المياه خلال 2022

دبي (وام)

أجرى مختبر هيئة كهرباء ومياه دبي المركزي، آلاف الفحوصات لمياه الشرب خلال عام 2022، للتحقق من توفير مياه شرب ذات جودة عالية للمستهلكين في دبي، مطابقة لأفضل المعايير العالمية بصورة مستمرة، وسجل المختبر زيادة في عدد الفحوصات بنسبة وصلت إلى أكثر من 200% خلال السنوات السبع السابقة؛ لاعتماده على أحدث التقنيات وتطوير أجهزة أسرع وأدق ذات طاقة استيعابية أكبر.

كما أجرى المختبر عدداً كبيراً من الفحوصات والاختبارات البيئية والبتروكيميائية، والاختبارات الروتينية وغير الروتينية للتأكد من امتثال مياه الشرب لأعلى المعايير الفيزيائية والكيميائية والحيوية.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إن القدرة الإنتاجية للهيئة حالياً تبلغ 490 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، منها 63 مليون جالون باستخدام تقنية التناضح العكسي، مشيراً إلى أن الهيئة تستخدم أحدث التقنيات وأكثرها كفاءة وموثوقية لتعزيز شبكة المياه، بما يضمن لها توفير إمدادات مستدامة. وتضمن الهيئة جودة المياه المحلاة من خلال الفحص المستمر خلال مختلف مراحل التحلية، لضمان توفير مياه الشرب وفق أعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، بما في ذلك معايير منظمة الصحة العالمية المتعلقة بإنتاج ونقل وتوزيع مياه الشرب.

ويولي مختبر الهيئة المركزي أهمية بالغة لمياه الشرب كأحد المنتجات الرئيسة للهيئة حيث يتم إجراء الفحوصات المخبرية اللازمة بدايةً بمحطات الإنتاج مروراً بشبكات النقل والتوزيع المختلفة وانتهاءً بوصول المياه للمستهلك.

يشتمل المختبر على عدد من الأجهزة العالمية المتطورة ذات الدقة العالية والتقنيات الحديثة كأجهزة «كروماتوجرافيا التبادل الأيوني»، «كروماتوجرافيا الغاز - قياس الطيف الكتلي» و«كروماتوجرافيا السوائل - قياس الطيف الكتلي» وأجهزة قياس الأشعة السينية وجهاز «تفاعل البوليمير المتسلسل الكمّي» (كيو بي سي أر) وجهاز قياس التلوث الإشعاعي وغيرها من الأجهزة الحديثة والتي وصلت في مجملها لأكثر من عشرين جهازاً حديثاً، كما يتم تركيب أجهزة مراقبة وفحص مستمر لبعض المعايير المهمة في محطات الإنتاج وخطوط النقل والتوزيع تسهم في التعرف على أي اختلال في معايير الجودة في الوقت المناسب واتخاذ الإجراء التصحيحي اللازم.