أمطار مع انخفاض في درجات الحرارة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمس أمطار على مناطق متفرقة من الدولة، مع هبوب رياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر أحياناً، وأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق، الساحلية والداخلية، كما تهيأت فرصة تكون سحب ركامية صاحبها سقوط أمطار مع رياح نشطة السرعة تصل سرعتها الى 40 كلم/س على بعض المناطق الشرقية وتمتد على بعض المناطق الداخلية، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وشهدت درجات الحرارة انخفاضاً، وفقاً للمركز الوطني للأرصاد، حيث بلغت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس «الخميس» 45 درجة مئوية في براكة (منطقة الظفرة) الساعة الثالثة و45 دقيقة عصراً بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.. بانخفاض نحو 3 درجات عن أول أمس، والطقس صحو إلى غائم جزئي ومغبر أحياناً، وظهرت السحب المنخفضة على الساحل الشرقي مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر مع سقوط أمطار، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار والأتربة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم «الجمعة» صحواً إلى غائم جزئي، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطباً ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 كلم/س إلى25 تصل إلى35كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج بحر عمان.



سحب ركامية

يتوقع المركز أن يكون الطقس غداً «السبت» صحواً إلى غائم جزئي، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً وجنوباً بعد الظهر مع احتمال سقوط أمطار، ورطباً ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.