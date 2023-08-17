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«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «بيرات مانيلا» بأبوظبي

«السلامة الغذائية» تغلق مطعم «بيرات مانيلا» بأبوظبي
18 أغسطس 2023 01:33

أبوظبي (الاتحاد) 

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أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية قراراً بالإغلاق الإداري بحق منشأة «مطعم بيرات مانيلا ذ.م.م» في أبوظبي، والتي تحمل الرخصة التجارية رقم CN-4092499، وذلك لمخالفتها القانون رقم (2) لسنة 2008 في شأن الغذاء بإمارة أبوظبي والتشريعات الصادرة بموجبه، وكذلك لخطورتها على الصحة العامة.
وأوضحت الهيئة أن تقرير الرقابة الغذائية أفاد بأن قرار الإغلاق الإداري جاء نتيجة تداول وبيع الأغذية غير الحلال في المنشأة من دون استخراج التصاريح اللازمة، وتخزينها وتحضيرها بنفس المعدات والأدوات المستخدمة لتحضير الأغذية الحلال دون فصلها عن الأغذية الأخرى.
وأكدت الهيئة أن أمر الإغلاق الإداري سيستمر طالما تواجدت أسبابه، حيث يمكن السماح للمنشأة بمزاولة النشاط مجدداً بعد تصويب أوضاعها واستيفائها لجميع المتطلبات اللازمة لممارسة النشاط، كما يستوجب على المنشأة تبديل المعدات وتنظيف وتعقيم المنشأة بالكامل قبل إعادة فتحها للجمهور.
وأشارت أن قرارات الإغلاق الإداري وكشف التجاوزات المرصودة يأتي في إطار الجهود التفتيشية الرامية لتعزيز منظومة السلامة الغذائية في إمارة أبوظبي، وتأكيد الدور الرقابي لضمان التزام كافة المنشآت باشتراطات السلامة الغذائية، موضحة أن جميع المنشآت باختلاف طبيعتها ومنتجاتها الغذائية تخضع للتفتيش الدوري من قبل مفتشي الهيئة للتأكد من تقيدها باشتراطات السلامة الغذائية.

أبوظبي
الإمارات
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية
إغلاق إداري
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