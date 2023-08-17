«مطر صيف» في حدائق دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت بلدية دبي عن تنظيم فعالية «مطر صيف» بالتعاون مع فرجان دبي، وذلك في حديقة بحيرة البرشاء من 16 حتى 20 أغسطس، ثم في حديقة الورقاء 3 بين 23 و27 أغسطس من الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة العاشرة مساءً، وأيام العطلة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً. وتضمّ الفعالية الصيفية أنشطة مائية كالمطر الاصطناعي، وفقرات الصابون الثلجي وأحواض السباحة، وفعاليات وورش ترفيهية ورياضية للأطفال كفقرة الطبل الأفريقي، إضافةً إلى عرض منتجات فرجان دبي. كما ستضم عدداً من المطاعم والمقاهي التي ستقدم مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات، وستتوفر خيام استراحة مكيّفة للأهالي غير الراغبين في السباحة للبقاء مع أبنائهم ومتابعتهم خلال الأنشطة الترفيهية المتنوعة.

وقال أحمد الزرعوني، مدير إدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية في بلدية دبي: «تعمل بلدية دبي على تنظيم وإقامة الفعاليات الترفيهية الصيفية في مرافق وحدائق دبي المتنوعة، التي تتيح الفرصة أمام جميع سكان إمارة دبي للترفيه والاستمتاع بما تحتويه تلك المرافق والحدائق على مختلف أشكال الترفيه. وتشكل فعالية «مطر صيف» التي تُنظم بالتعاون مع فرجان دبي، من الفعاليات التي توفر تجربة غنية للأطفال للاستمتاع بالأجواء الصيفية لما تحتويه من أنشطة مميزة وجاذبة».

وأكد جمال الشعيبي، مدير مشروع فعالية «مطر صيف» من «فرجان دبي» على أهمية الفعاليات الصيفية التي تستهدف الأطفال وأهالي أحياء دبي، ودورها الحيوي في تحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات الأطفال، حيث تُعدّ هذه الفعالية امتداداً للأنشطة المعرفية والترفيهية والمهرجانات التي يجري تنظيمها بالتعاون بين فرجان دبي وبلدية دبي، والتي أثمرت نجاحاً متكاملاً.