لجنة رأس الخيمة لـ«انتخابات الوطني»: سلاسة في استقبال طلبات الترشح

مريم بوخطامين (رأس الخيمة)

أكد أحمد عبيد الطنيجي، عضو لجنة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في رأس الخيمة، مرور اليوم الثالث من أيام تسجيل طلبات المرشحين لعضوية المجلس الوطني، بشكل جيد والتي تم خلالها استقبال طلبات الترشح بطريقة سهلة وسلسة، ناهيك عن الطلبات عبر المنصات المخصصة. وقال إن الأيام الماضية شهدت استقبال نحو 25 طلب تسجيل خلال يومين، موضحاً أن اليوم الجمعة هو آخر أيام تقديم طلبات الترشح، بدءاً من الساعة 8:00 صباحاً حتى الساعة 12:00 ظهراً، متمنياً من الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاستعجال في عملية التسجيل، وعدم تأخير التقديم إلى آخر اللحظات، تفاديا لوجود بعض المتطلبات أو نواقص في الأوراق، متمنياً التوفيق للجميع.

وتشهد اليوم مراكز تسجيل المرشحين (9) الخاصة باللجنة الوطنية للانتخابات عضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 آخر يوم للتسجيل بشكل حضوري في الترشح لعضوية المجلس.