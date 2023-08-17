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الإمارات

لجنة الفجيرة لـ«انتخابات الوطني» تواصل استقبال الطلبات

خلال استقبال الطلبات (من المصدر)
18 أغسطس 2023 01:32

فهد بوهندي (الفجيرة) 

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أكد اللواء محمد بن غانم الكعبي، رئيس لجنة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، لـ«الاتحاد»، استمرارية قيام لجنة الفجيرة بمهامها في استقبال طلبات الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي لليوم الثالث على التوالي أمس، والذي يعد اليوم قبل الأخير في ظل جاهزية كاملة للمركز الانتخابي في تسهيل الإجراءات وتبسيطها أمام الراغبين في الترشح عبر موظفين على أعلى مستوى من الكفاءة، علما أن اللجنة ما زالت مستمرة في استقبال الطلبات عبر الأونلاين أو بالحضور.
كما أشار الكعبي إلى أن التقديم عبر الوسائل الإلكترونية والتقديم «أونلاين» ساهم كثيراً في اختصار الوقت والجهد بالنسبة للمرشحين. وذكّر من لديهم الرغبة بالترشح بالفترة المحددة والتي تنتهي اليوم الجمعة.

الفجيرة
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
محمد بن غانم الكعبي
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