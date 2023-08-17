رئيس لجنة دبي لـ«انتخابات الوطني»: تقارب نسبة المرشحين بين الرجال والنساء

آمنة الكتبي (دبي)

واصلت اللجنة الوطنية للانتخابات في إمارة دبي، أمس ولليوم الثالث على التوالي، تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي ستستمر حتى اليوم الجمعة، وتتلقى اللجنة طلبات الترشح من خلال الرابط (tarashah.uaenec.ae) المتوفر على الموقع الإلكتروني للجنة

(www.uaenec.ae)، وعلى تطبيقها الذكي (uaenec)، المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وكذلك عبر 9 مراكز تسجيل موزعة على أنحاء إمارات الدولة، وذلك لمن تعذر عليه التسجيل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة.

وقال عيسى المطيوعي، رئيس لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إن اللجنة استقبلت الراغبين في الترشح لليوم الثالث على التوالي، مشيراً إلى أن هناك إقبالاً متنوعاً بين الذكور والإناث، حيث تعد النسبة متقاربة، كما يستقبل مقر لجنة إمارة دبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في مركز دبي التجاري العالمي- قاعة حتا، الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ممن تعذر عليهم التسجيل عن طريق منصة التسجيل الإلكترونية من خلال الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للجنة خلال الأيام المتاحة لتقديم طلبات الترشح. وأكد المطيوعي أن إجراءات التسجيل تسير بسلاسة وسهولة، سواء عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو من خلال الحضور إلى مقر اللجنة، مؤكداً أهمية المشاركة في العملية الانتخابية، التي تعتبر ركيزة أساسية لتطور المجتمع الإماراتي وتحقيق طموحاته، مبيناً إن قنوات التسجيل المتنوعة المتاحة للمرشحين، أسهمت بشكل فعال في تسهيل إجراءات التسجيل للراغبين، ومنحتهم خيارات متنوعة، سواء عبر التسجيل إلكترونياً من خلال الموقع، أو التسجيل المباشر بالحضور إلى مقر اللجنة.

وأوضح بأن المعاملة تستغرق دقائق معدودة، سواء على الموقع أو حضورياً، موضحاً أن اللجنة لم ترصد أية إشكاليات قد تكون واجهت المتقدمين للتسجيل منذ اليوم الأول، مشيراً إلى أن المرشحين بات لديهم ثقافة ووعي كبيران بسباق الانتخابات، وكيفية التسجيل ونوعية الأوراق الثبوتية المطلوبة مسبقاً، فضلاً عن ضوابط وإجراءات وآليات الخوض في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في دورته الخامسة.

وقال المطيوعي: توفر اللجنة مواقف مجانية ولافتات إرشادية داخل وخارج المقر لضمان وصول أعضاء الهيئات الانتخابية ممن يرغبون في الترشح للانتخابات، إضافة إلى وجود فريق تنفيذي مؤهل وعلى درجة عالية من الجاهزية لاستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية ومساعدتهم والإجابة عن استفساراتهم، سواء في مقر اللجنة أو عبر الهاتف (043064746) أو عبر البريد الإلكتروني: info@election2023.dubai.ae.



توفير الاستمارات

قال عيسى المطيوعي: تعمل لجنة إمارة دبي للانتخابات على توفير الاستمارات الخاصة بالعملية الانتخابية، والتنسيق مع بلدية الإمارة لتحديد أماكن الدعاية الانتخابية للمرشحين، واقتراح مقار لجان مراكز الانتخاب في الإمارة أماكن لعقد الندوات واللقاءات التي يجريها المرشحون، ومراقبة تطبيق قواعد الحملات الانتخابية في الإمارة، ورفع التقارير والملاحظات بشأن أي مخالفة إلى لجنة إدارة الانتخابات، إلى جانب استلام قائمة الهيئة الانتخابية النهائية من اللجنة الوطنية للانتخابات. ودعا المواطنين الراغبين في الترشح، للإسراع في التسجيل سواء بالحضور إلى مقر اللجنة، أو عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي، وعدم الانتظار حتى الساعات الأخيرة من المهلة المحددة، لافتاً إلى أن الإسراع في التسجيل يعطي الراغبين في الترشح فرصة لتجهيز الأوراق المطلوبة، وتقديمها بسلاسة خلال الفترة المحددة للتسجيل، دون أي تحديات قد تطرأ بالنسبة لهم.