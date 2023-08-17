لجنة أبوظبي لـ«انتخابات الوطني»: قنوات التسجيل أسهمت في عملية تنويع الخيارات

هدى الطنيجي (أبوظبي)

تواصل اللجنة الوطنية للانتخابات، لليوم الثالث على التوالي، تلقي طلبات أعضاء الهيئات الانتخابية الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، والتي ستستمر حتى اليوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري.

وأكد سيف علي القبيسي، رئيس لجنة إمارة أبوظبي، أن عملية تقديم طلبات الترشح في أبوظبي اتسمت على مدار الأيام الثلاثة الماضية بالسلاسة وسهولة إتمام الإجراءات المطلوبة من قبل المرشحين، حيث قدمت المراكز كافة التسهيلات والمساعدات من قبل فرق العمل التي تنتشر في مختلف المواقع والمؤهلة بدرجة عالية المستوى لإدارة وتقديم مهام المراكز واستقبال الطلبات، وتسعى إلى إنجاز عمليات التسجيل للمرشح، والتحقق كذلك من كافة المتطلبات والشروط المعنية بتقديم الطلب.

وذكر أن قنوات التسجيل المتاحة أمام المرشحين، أسهمت في عملية تنويع الخيارات أمامهم لتقديم طلبات الترشح سواء عن طريق الموقع الإلكتروني أو الحضور المباشر إلى مقر اللجنة، وقد تمتع المتقدمون بطلبات الترشح بالوعي والثقافة العامة لكافة الاشتراطات المطلوبة لإتمام عملية تقديم الطلبات والآليات والإجراءات المتعلقة بالتسجيل في الدورة الحالية.

ودعا كافة الراغبين في تقديم طلبات الترشح إلى المسارعة والتسجيل عبر القنوات والخيارات المتاحة في أقرب وقت ممكن لكي يتمكنوا من إتمام الإجراءات المطلوبة، ولكي يحظى الجميع بمستوى عالٍ من الخدمات المقدمة في مقار اللجان والمساعدة التي تقدمها الفرق المعنية في تلك المواقع.

ويمكن للراغبين في الترشح تقديم الطلبات عن طريق «نظام تسجيل المرشحين الإلكتروني عن بُعد» سواء كان طالب الترشح داخل الدولة أو خارجها من خلال النطاق: (tarashah.uaenec.ae)، والذي يتوافر الرابط الخاص به على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات (www.uaenec.ae) وعلى التطبيق الذكي للجنة (UAENEC)، أو عن طريق تقديم طلب الترشح إلى لجنة الإمارة التي ينتمي إليها طالب الترشح، والتي تم تحديد 9 مراكز على مستوى الدولة لها واستمرت 4 أيام تختتم اليوم.



وفق الخطة المعتمدة

ذكرت لجان المركز أن العمل في كل المراكز جاء وفق الخطة المعتمدة والتي تم خلالها اعتماد فرق عمل تعمل على تنظيم المهام المطلوبة خلال أيام تقديم طلبات الترشح وذلك بعد خضوعهم لسلسلة دورات تدريبية وتخصصية لتأهيل وتدريب العاملين بمراكز الانتخاب، لضمان تقديم كل منهم مختلف المهام في مركز الانتخاب، بما يشمله ذلك من استقبال الناخبين، وتنظيم دخولهم إلى مركز الانتخاب، ومساعدتهم على الإدلاء بأصواتهم بيسر وسهولة وبخاصة الناخبين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم، ومتابعة أداء تصويت الناخبين.



سهولة ويسر

أكدت كل لجان المراكز الـ9 انتظام علمية استقبال المرشحين وعمليات تقديم طلبات الترشح بكل سهولة ويسر وبعيداً كل البعد عن أي تعقيد يذكر، حيث لا تستغرق عملية التسجيل سوى دقائق قليلة بعد أن يتم التحقق من استيفاء المتقدم لكافة الشروط الدستورية التي سبق وتم الإعلان عنها، وهي: أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي (بمعنى أن يكون اسمه قد ورد في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها)، ألا تقل سنُّه عن خمس وعشرين سنة ميلادية عند قفل باب الترشح، أي يوم الجمعة المقبل حيث يقفل باب الترشح مع انتهاء دوام يوم الجمعة المقبل، أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلّة بالشرف، ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره طبقاً للقانون، أن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.