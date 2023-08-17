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الإمارات

إقبال ملحوظ في لجنة الشارقة لـ«انتخابات الوطني»

عيسى بن حنظل
18 أغسطس 2023 01:32

لمياء الهرمودي (الشارقة) 

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دعا المستشار عيسى سيف بن حنظل، رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني، المرشحين إلى السعي لتعزيز الانتماء الوطني والعمل على تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع واحترام النظام العام لتحقيق طموح شعب دولة الإمارات العربية المتحدة كونهم الممثلين لهم في المجلس الوطني لتحقيق رؤية دولة الإمارات، جاء ذلك في لقاء مع «الاتحاد» أمس بمقر اللجنة في المجلس الاستشاري للإمارة. وأكد المستشار عيسى بن حنظل، أن الإقبال في اليوم الثالث لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي كان ملحوظاً، مشيراً إلى أن لجنة الإمارة تقدم التسهيلات كافة للمسجلين عن طريق التعاون مع الجهات المحلية في توفير المستندات المطلوبة للتسجيل ومن أهمها: شهادة التقاعد من صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي والتأكد من شهادات الموافقة على إجازات الموظفين الراغبين في الترشح بالتنسيق مع الجهات المحلية. وأضاف: شهدت الأيام الأولى إقبالاً ملحوظاً من قبل العنصر النسائي في الإمارة، وهو أمر إيجابي جداً يبين مدى اهتمام المرأة بخوض التجربة البرلمانية، وإثبات لنجاحها في هذا المجال ما حفز الأخريات على الدخول في هذه الدورة والإقبال على الترشح بصورة واضحة.

الشارقة
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
عيسى بن حنظل
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