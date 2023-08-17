لجنة عجمان لـ«انتخابات الوطني»: مشاركة واسعة لفئات المجتمع

سعيد أحمد (عجمان)

تواصل لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، استقبال طلبات المتقدمين للترشح لليوم الثالث، حيث تختتم اللجنة اليوم عملية التسجيل في الإمارة، على أن يتم الإعلان عن أسماء المعتمدين للترشح خلال الفترة المقبلة، لتبدأ بعدها حملاتهم الدعائية. وأكد راشد عبدالرحمن جبران السويدي، رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة شهدت خلال الأيام الماضية مشاركة واسعة من مختلف شرائح وفئات المجتمع، التي تعكس وعياً مجتمعياً عالياً بأهمية الحدث، وبالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي، وأهمية المشاركة السياسية وتعزيز برنامج التمكين السياسي، لدى أفراد المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه تم استلام طلبات الترشح من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة بكل سلاسة ويسر عبر النظام الإلكتروني للتسجيل في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية والتطبيق الذكي، مؤكداً أن لجنة عجمان تضم مركزاً للتسجيل في قاعة الشيخ حميد بمتحف عجمان، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء لجنة إمارة عجمان والفريق التنفيذي خلال فترة تسجيل المرشحين والتسهيلات التي قدمتها، الأمر الذي يعكس الحرص على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة على مستوى الدولة.