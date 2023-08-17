الجمعة 18 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

لجنة عجمان لـ«انتخابات الوطني»: مشاركة واسعة لفئات المجتمع

استقبال طلبات الترشح في لجنة عجمان (من المصدر)
18 أغسطس 2023 01:32

سعيد أحمد (عجمان) 

أخبار ذات صلة
الإمارات تطالب بيونج يانج بإنهاء دوامة التصعيد
الإمارات: دعم جهود الحوار بين أرمينيا وأذربيجان

تواصل لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، استقبال طلبات المتقدمين للترشح لليوم الثالث، حيث تختتم اللجنة اليوم عملية التسجيل في الإمارة، على أن يتم الإعلان عن أسماء المعتمدين للترشح خلال الفترة المقبلة، لتبدأ بعدها حملاتهم الدعائية. وأكد راشد عبدالرحمن جبران السويدي، رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة شهدت خلال الأيام الماضية مشاركة واسعة من مختلف شرائح وفئات المجتمع، التي تعكس وعياً مجتمعياً عالياً بأهمية الحدث، وبالدور الحيوي الذي يلعبه المجلس الوطني الاتحادي، وأهمية المشاركة السياسية وتعزيز برنامج التمكين السياسي، لدى أفراد المجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أنه تم استلام طلبات الترشح من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة بكل سلاسة ويسر عبر النظام الإلكتروني للتسجيل في الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية والتطبيق الذكي، مؤكداً أن لجنة عجمان تضم مركزاً للتسجيل في قاعة الشيخ حميد بمتحف عجمان، مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذلها اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي وأعضاء لجنة إمارة عجمان والفريق التنفيذي خلال فترة تسجيل المرشحين والتسهيلات التي قدمتها، الأمر الذي يعكس الحرص على الارتقاء بالتجربة الانتخابية وتحقيق أفضل مشاركة على مستوى الدولة.

انتخابات المجلس الوطني الاتحادي
عجمان
الإمارات
المجلس الوطني الاتحادي
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
شيانتيك تغير «الزي» في «أجواء عاصفة»!
الرياضي
شيانتيك تغير «الزي» في «أجواء عاصفة»!
اليوم 12:00
حملة توعية لإزالة السيارات المهملة في الظفرة
الإمارات
حملة توعية لإزالة السيارات المهملة في الظفرة
اليوم 11:59
استبعاد كينيدي بسبب «ارتجاج المخ»
الرياضي
استبعاد كينيدي بسبب «ارتجاج المخ»
اليوم 11:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©